Prematüre doğan yavru bozayı "Silva" 25 kiloya ulaştı

Çekmeköy Park Of İstanbul'daki hayvanat bahçesinde 2 Şubat'ta prematüre olarak dünyaya gelen yavru bozayı "Silva", 7 ayda 25 kiloya ulaştı.

Henüz 7 aylıkken 2 Şubat 2019'da dünyaya gözlerini açan Silva, doğduğunda 380 gram ağırlığındaydı. Annesi gömmek üzereyken bakıcıları tarafından kurtarılan minik Silva, yaşama sımsıkı sarıldı.

İki ay kuvözde kaldıktan sonra tekrar hayvanat bahçesine getirilerek beslenen ve bakılan Silva, 7 ayın sonunda 25 kilogram ağırlığa ulaştı.

Bu arada, yavru ayı Silva'nın aynı ortamda beraber yaşadığı 6 aylık yavru kaplan Kimbo'yla olan yakın ilişkisi dikkati çekiyor. Doğal hayatta ezeli rakip olan yavruların dostluğu, ziyaretçileri de şaşırtıyor. İki yakın arkadaş olan Silva ve Kimbo, tüm günlerini oyun oynayarak geçiriyor.

"Yavrusuna bakamayacağı zaman gömüyor"

Silva'nın bakıcısı biyolog Birol Turan, AA muhabirine, Silva'nın 2 ay daha annesinin karnında kalması gerekirken 7 aylık ve 380 gram ağırlığında dünyaya geldiğini anlattı.

Normalde ayıların 9 aylıkken 700-800 gram civarında doğduklarını bilgisini veren Turan, "Silva 380 gram doğduğu için yaşamını doğal ortamda sürdüremeyecekti. Annesi de Silva'yı reddetti. Ayılarda öyle bir özellik de var, yavrusuna bakamayacağı zaman gömüyor. Annesi Silva'yı gömmek üzereyken aldık. 2 ay kuvözde yaşadı, büyüdü. 12 kişilik bir ekip tarafından 2 ay boyunca 7 gün 24 saat sürekli gözetim altında tutuldu. 2 aydan sonra yavaş yavaş süt vermeye başladık." diye konuştu.

Yavru ayıların dışkısını yapmaları için annesi tarafından yalanması gerektiğine işaret eden Turan, "İlk 2 ay şöyle bir durum oldu. Annesi vücudunu yalamadığı sürece Silva dışkısını yapamıyordu. Annesi de olmadığı için biz Silva'ya annesi yalıyormuş hissi vererek ıslak mendille tuvaletini yaptırıyorduk. Böyle bir zorluk çektik fakat ondan sonra kendisi yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Turan, Silva'nın bu süre zarfında tekrar hayvanat bahçesine döndüğünü, onunla yakın bir ilişki kurduklarını ve yavru ayının kendisini annesi olarak görmeye başladığını dile getirdi.

"Keçi sütünden yapılmış dondurmaya bayılıyor"

Silva'ya ilk 2 ay boyunca kuvözde özel bakım yapıldığına dikkati çeken Turan, şunları anlattı:

"Yavru ayıyı keçi sütüyle besledik. Keçi sütü besin değeri en yüksek olan süttür. Son 1-2 aydır ete geçmeye başladık. Çiğ et vermiyoruz, şu an pişmiş etle besliyoruz. Büyüdüğü zaman yavaş yavaş onu doğal hayatında nasıl beslenmesi gerekiyorsa o şekilde besleyeceğiz. Yaz aylarında sıcak havalarda soğuk karpuz veriyoruz. Silva, keçi sütüyle yapılmış dondurmayı çok seviyor. Bu yaşına kadar keçi sütüyle beslendiği için keçi sütüyle yapılmış dondurmaya bayılıyor."

Turan, 7 aylık olan Silva'nın, olması gerektiği gibi 25 kilo civarına ulaştığını, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve güzel bir bozayı haline geldiğini söyledi.

Silva'nın her gün düzenli olarak yıkandığını, bit, pire, kene gibi haşerelere karşı da sürekli ilaçlandığını vurgulayan Turan, yavru ayının yıkanmayı çok sevdiğini, özellikle soğuk suya dayanamadığını ve hemen hortumun önüne atladığını dile getirdi.

İki yaşında annesiyle tanışacak

Biyolog Birol Turan, yavru bozayının 21.00'de yatıp 04.00'e kadar uyuduğunu, sonra kalkıp beslendikten sonra tekrar uyduğunu, gündüzleri ise öğleden önce ve sonra yarımşar saat yattığını kaydetti.

Doğal yaşamda dişi ayıların hamile kaldıktan sonra erkek ayılardan uzaklaştıklarını belirten Turan, şöyle devam etti:

"Çünkü erkek ayılar yavru doğduktan sonra öldürüp dişiyle tekrar çiftleşmek isterler. Bu yüzden Silva'yı babasıyla görüştürmeyeceğiz. Çünkü babası onu öldürebilir. Bunu tehdit olarak görüyoruz. Annesine uzaktan Silva'yı gösteriyoruz fakat ne tepki vereceğinden emin olmadığımız için yavruyu hiç riske atmıyoruz. 2 yaşını geçtikten sonra annesiyle tanıştıracağız. 2 yaşında ergenliği bitiyor ve yetişkin hale geliyor. O zaman annesiyle tanıştırırsak bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum."

"İki ezeli rakip kardeş gibi geçiniyor"

Biyolog Birol Turan, yavru bozayının 6 aylık Kimbo isimli yavru kaplanla aynı ortamda kaldığını belirterek, "Kimbo, 20-22 kilo civarı. Kimbo da bana alışık olduğu için ikisini kardeş gibi yetiştirmeye çalıştım. Normalde bunlar doğal yaşamda birbirlerinin ezeli rakipleridir, bir numaralı düşmanlarıdır. İkisi de bana alışık olduğu için çok yakın arkadaş oldular, hatta kardeş gibi geçiniyorlar." değerlendirmesini yaptı.

İnsanların hayvanlardan korkmaması gerektiğinin altını çizen Turan, "Özellikle Silva ve Kimbo gibi yabani hayvanlara karşı ön yargılı olmamaları gerekiyor. 5 yaşındaki bir çocuk bile onlarla oyun oynayabiliyor, besleyebiliyor. Hiçbir zarar görmüyorlar. Herkesi tesisimize bekliyoruz." dedi.

60 türden 450 çeşit canlıya ev sahipliği yapıyor

Park of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu ise tesisin 200 dönüm ormanlık alana kurulu doğayla iç içe bir kaçış rotası olduğunu belirtti.

Alanda hayvanat bahçesi, mesire alanı, macera park, çocuklar için aktivite ve eğitim alanlarının mevcut olduğunu aktaran Memişoğlu, "Çocuklar buraya gelerek hem dikiş nakış yapmayı hem de yufka açmayı öğrenebilecekleri workshop alanlarından istifade edebiliyorlar." dedi.

Tesiste 60 türden 450 çeşit canlının bulunduğunu kaydeden Memişoğlu, canlıları rehabilitasyon merkezi ve barınaklardan alarak yaşama tutundurduklarını, hiçbir şekilde parayla hayvan alımı yapmadıkları vurguladı.

"Hem yurt dışından hem Türkiye genelinden birçok ziyaretçinin, bilhassa çocukların burada o canlıları yakından görmesini ve tanımasını sağlıyoruz." diyen Memişoğlu, hayvanat bahçesinin hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 09.00-19.00 arasında, diğer alanların ise 00.00'a kadar hizmet verdiğini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

