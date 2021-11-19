'Prematüreleri Sağlıkla Geleceğe Taşımak: Prematüre Doğsan Yalnız Değilsin' - Son Dakika

Dünya Prematüre Günü kapsamında düzenlenen sempozyumda konuşan EÜTF Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Neonatoloji Bilim Dalının akademik kadrosu, sağlık çalışanları ve yenilenen altyapısıyla Ege Bölgesi'nin referans merkezi haline geldiğini söyledi.

EÜTF Prof. Dr. Muhittin Erel Amfisinde, EÜTF Neonatoloji Bilim Dalı ev sahipliğinde, bilim dalından bir süre önce emekli olan Prof. Dr. Nilgün Kültürsay onuruna düzenlenen "Prematüreleri Sağlıkla Geleceğe Taşımak" konulu sempozyumda, EÜTF Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Dekan Yardımcıları, EÜTF Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Çoğulu, Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mete Akısü, öğretim üyeleri, sağlık çalışanları ve öğrencilerle, hasta yakınları katıldı. Dünya Prematüre Günü kapsamında düzenlenen sempozyum neonatoloji bilimine önemli katkılar sunan emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Kültürsay ile ilgili hazırlanan videonun gösterimiyle başladı. Açılış konuşması yapan Dekan Prof. Dr. Gürgün, EÜTF Neonatoloji Bilim Dalının akademik kadrosu, sağlık çalışanları ve yenilenen altyapısıyla Ege Bölgesi'nin referans merkezi haline geldiğini belirtti. Hizmetlerinin büyük bölümünü prematüre bebeklerin oluşturmasına rağmen, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında dünyaya gelen her bebeğin, EÜTF Neonatoloji Bilim Dalının sorumluluğu ve gözetiminden geçtiğine vurgu yapan Dekan Prof. Dr. Gürgün, "Hayata pamuk ipliğiyle bağlı prematüre bebeklerin yaşama tutunmasında yeni doğan yoğun bakım ünitesi doktorları ve hemşireleri büyük bir özveri ve emek sarf etmektedirler. Neonatoloji bilim dalımız; eğitimli ve deneyimli kadrosunun ürettiği kaliteli sağlık hizmetinin yanı sıra fakültemiz eğitimine ve akademik çalışmalarına da güçlü destek vermektedir. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle hayata geçirdiğimiz projemizle açılan ve içinde birçok özel maket ve gelişmiş neonatal simülatörün bulunduğu eğitim laboratuvarımızda tıp fakültesi öğrencileri, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencileri, neonatoloji yan dal uzmanlık öğrencileri ve uzmanları yeni doğan bebeklerde yaşanabilecek komplikasyonlara yönelik eğitimler almaktadır. Ayrıca bu yıl hizmete açılan Aile Merkezli Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi de ülkemizdeki az sayıda birkaç üniteden birisidir. Fakültemiz Neonatoloji Bilim Dalının kuruluşu ve gelişmesinde çok büyük katkıları olan değerli hocamız Prof. Dr. Nilgün Kültürsay'a da bugüne kadar vermiş olduğu emekleri ve özverileri çalışmaları için kurumumuz adına şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

UZMANLAR ÖNEMLİ BİLGİLER PAYLAŞTI

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen oturumlarda, Türkiye ve Amerika Birlelik Devletleri'nden alanında ileri gelen neonatoloji uzmanları "Prematüre Bebeklerde Akciğer Koruyucu Ventilasyon", "Prematüre Beslenmesinde Yeni Ufuklar", "Aile Merkezli Yenidoğan Bakımı", "Prematüre Bebeğin Sıvı ve Elektrolit Yönetimi", "Surfaktan Tedavisinde Yenilikler", "Ateşli Yenidoğana Yaklaşım", "Prematüre Bebeklerin Uzun Dönem İzlemi" ve "Olgunlaşmamış Akciğer Üzerinde Olgunlaşmamış Solunum Kontrolünün Zorluğu" konularında bilgi paylaşımında bulundu. Hibrit olarak katılım sağlanan ve tüm gün süren sempozyumda, teşekkür konuşmalarının ardından Prof. Dr. Kültürsay'a plaket takdim edildi.