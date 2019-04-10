Premier League'den düşen Huddersfield kanser hastası küçük bir kızın umudu oldu

Bu yazı BBC Sport'ta Simon Stone imzasıyla 6 Nisan 2019 tarihinde

yayımlanmıştır

.













Yedi yaşında beyin kanseri tedavisi görmüşseniz ve bu süreçte size yardımcı olmuş kişiyle tanışmak için 7.500 mil (12 bin kilometre) yol katediyorsanız, maç kazanmak veya kaybetmek gibi küçük şeylerin pek bir önemi kalmıyor.



Bu sebeple küçük Bella, cumartesi günü Leicester City'ye 4-1 mağlup olan Huddersfield Town'da Aaron Mooy'un penaltıdan fileleri havalandırmasını doyasıya kutladı. Dallas'tan gelen Bella, babası Scott tarafından kucaklanmadan önce tek kolunu havaya kaldırıp keyifle zıpladı.



"Hiç penaltı kazanmıyorduk." dedi Mooy, "O bize şans getirdi. Golü atınca yaşadığı sevinç beni de memnun etti."



Bella'nın Mooy ile tanışması, cuma günü Huddersfield'ın Canalside'daki antrenman tesislerinde gerçekleşti. Onu ilk olarak, yaklaşık dokuz ay önce, ABD'deki evlerinde televizyon başındaki babasının kollarında uyandığında ekranda görmüştü. Bir Disney filmi izlerken uyuyakalmış, bunun üzerine babası kanalı değiştirip, Avustralya'nın ve kafası tıraşlı Mooy'un oynadığı 2018 Dünya Kupası maçını izlemeye koyulmuştu. "Onu sevdim. Bana benziyor." dedi Bella, yoğun kemoterapi tedavisi sebebiyle uzun ve kıvırcık saçlarının döküldüğü kafasını işaret ederek.



Böylelikle Bella ve Scott, Mooy'un önce Rusya'daki serüvenini, Avustralya'nın elenmesi sonrasında ise kulüp kariyerini takibe aldı. Bu takip onları Huddersfield'a kadar götürdü ve ilgileri giderek bağlılığa dönüştü.











Tahmin edileceği üzere, şehirdeki spor mağazalarında Dallas Cowboys ve Dallas Mavericks ürünlerinin arasından Huddersfield Town forması bulmak düşük bir ihtimal. Buna karşın Bella'da bir tane var; Instagram'da hikâyesi paylaşıldı ve geri kalan işi sosyal medyanın gücü halletti. "Bir anda dünya çapında yayıldı ve bir şekilde Mooy'a ulaşmanın yolunu buldu." sözleriyle süreci anlattı baba Scott, "Bu andan sonra yaşadıklarımız kesinlikle unutulmaz. Aaron'ın yaptığı yardımları kelimeler açıklayabilir mi bilmiyorum. Küçük kızımız için peruk alışverişi yaptığımız sıralarda onun durumu için endişeleniyorduk. Ancak birbirlerini hiç tanımamalarına rağmen Aaron, onu peruk takması gerekmediğine ikna etti. O ve Huddersfield, Teksaslı küçük bir kızın hayallerini gerçeğe dönüştürdü."



Hikâyesini gördükten sonra Huddersfield cephesi Bella'nın ailesiyle temasa geçti. Batı Yorkshire merkezli bir şirketin de katkılarıyla küçük kız, Atlas Okyanusu'nu aşarak Mooy ile buluştu ve onu futbol oynarken izledi.











Bella evine dönmeden önce birkaç gün daha Yorkshire'da kalacak, ancak burada edindiği anıların kalıcılığının çok daha uzun süreceği kesin.



Leicester maçının başlama vuruşu öncesi, kel orta saha oyuncusuyla birlikte sahaya çıktı. Elini sıkıca tutarak çimlere adım attığında, diğer Huddersfield oyuncuları ona her şeyin yolunda olduğunu gösteriyordu. Bir kulüp yöneticisinin kollarında sahayı terk ederken tribünleri selamladı. O sırada ailesinin kendisini beklediği tribünden hem maçı hem de Mooy'un golünü izleyecekti.



Huddersfield maçı kaybetti. Championship'e düşme yolundaki bir kulüp için, sezon boyunca gözlenen depresif ve tanıdık duygular yine hâkimdi. Fakat bu sezon sahada ne zaafları varsa, cömertlik ve nezaketle bunu kapatmasını bildiler. Premier League'in global etkisini, olabilecek en olumlu şekilde ortaya koymuş oldular.



"Bu işin ayrıcalıklı yanı bu. Yardım etmenin birçok farklı yoluna sahipsiniz." diye açıklıyor bu durumu Mooy, "O kız beni Dünya Kupası'nda izlerken bir şekilde keyif aldı. Şimdi o bir Huddersfield hayranı ve maça geldi, bu muhteşem. Kulüp olarak zor bir sezon geçiriyoruz, ancak Bella'yı buraya getirmek hepimizi biraz toparladı. Bugün beni mutlu eden şey tam da bu."





Çeviri: Doruk LELOĞLU