Premier League’e bir Rus milyarder daha mı? - Son Dakika
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Premier League’e bir Rus milyarder daha mı?

6 saat önce

Ağustos 2018'de Arsenal'in %30 hissesini ABD’li iş adamı Stan Kroenke'ye satan Rusyalı milyarder Alisher Usmanov, Premier League’de yeni bir yatırım daha yapmak istiyor.

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Ağustos 2018'de Arsenal'in %30 hissesini ABD’li iş adamı Stan Kroenke'ye satan Rusyalı milyarder Alisher Usmanov, Premier League’de yeni bir yatırım daha yapmak istiyor. İş adamının yeni hedefi ise Everton! Her ne kadar şu an için kesin bir girişim olmasa da, Usmanov Everton'a yatırım yapmak ve kulüpten hisse almak için çeşitli yatırım araçlarını araştırdığını söyledi.

Rusya’nın en büyük şirketlerinden, Usmanov’un sahibi olduğu USM, 2017 yılından beri Everton’un antrenman tesisi Finch Farm’ın sponsoru. Ancak Rus iş adamı, Everton’ın inşa hâlinde olan yeni stadyumu Bramley-Moore Dock Stadyumu’na isim sponsoru olmak da istiyor.

Usmanov, Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Direkt olarak kulübe katılmam zorunlu değil, onlara sponsor da olabilirim. Kulübün hissedarı da olabilirim.” diyor. “Şu an yeni bir stadyum inşa ediyorlar. Bu stadyumun adı neden ‘USM Arena’ olmasın ki?”

Everton, geçtiğimiz aylarda Marco Silva’yı takımın başından göndermiş ve dünyaca ünlü teknik adam Carlo Ancelotti’yi yeni menajer olarak kulübe dahil ederek, ilerleyen yıllar için hedeflerinin büyük olduğunun sinyallerini vermişti.

Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:14 
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