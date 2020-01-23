Premier League tarihinin en kötü Manchester United’ı

Ole Gunner Solskjaer yönetiminde Manchester United, bu sezon Premier League’de şu ana dek 24 maç oynadı. Bu 24 maçta dokuz galibiyet, yedi beraberlik ve sekiz yenilgiyle 34 puan topladı. Ve bu bilenço, Kırmızı Şeytanlar’ın Premier League’de ilk 24 hafta itibariyle elde ettiği en kötü sonuç.
Takımın efsane menajeri Sir Alex Ferguson’ın 2013 yazında takımın başından ayrılmasının ardından şampiyonluk yaşayamayan United, yine de böylesi karamsar bir tabloyla karşılaşmamıştı. Ole Gunnar Solskjaer, önceki teknik direktörleri aratan bir performans ortaya koyuyor. United, ligdeki son dört maçının üçünden mağlup ayıldı.
Premier League’deki -şu anda içinde bulunduğumuz sezonla birlikte- 28 sezonun ilk 24 maçlarında United’ın topladığı puanlar şu şekilde:
Sezon
Oynanan maç sayısı
Toplanan puan
Teknik direktör
2019/20
24
34
Ole Gunnar Solskjaer
2018/19
24
45
Jose Mourinho + Ole Gunnar Solskjaer
2017/18
24
53
Jose Mourinho
2016/17
24
45
Jose Mourinho
2015/16
24
40
Louis Van Gaal
2014/15
24
44
Louis Van Gaal
2013/14
24
40
David Moyes
2012/13
24
59
Alex Ferguson
2011/12
24
55
Alex Ferguson
2010/11
24
51
Alex Ferguson
2009/10
24
53
Alex Ferguson
2008/09
24
56
Alex Ferguson
2007/08
24
57
Alex Ferguson
2006/07
24
57
Alex Ferguson
2005/06
24
48
Alex Ferguson
2004/05
24
50
Alex Ferguson
2003/04
24
56
Alex Ferguson
2002/03
24
46
Alex Ferguson
2001/02
24
48
Alex Ferguson
2000/01
24
57
Alex Ferguson
1999/00
24
56
Alex Ferguson
1998/99
24
47
Alex Ferguson
1997/98
24
48
Alex Ferguson
1996/97
24
47
Alex Ferguson
1995/96
24
45
Alex Ferguson
1994/95
24
50
Alex Ferguson
1993/94
24
58
Alex Ferguson
1992/93
24
44
Alex Ferguson