Premier Lig 100 gün sonra geri dönüyor, Liverpool şampiyonluk için gün sayıyor! - Son Dakika

Premier Lig 100 gün sonra geri dönüyor, Liverpool şampiyonluk için gün sayıyor!

Dünyanın en önemli futbol liglerinden biri olarak gösterilen Premier Lig'de heyecan 100 gün sonra yeniden başlıyor.

Premier Lig 100 gün sonra geri dönüyor, Liverpool şampiyonluk için gün sayıyor!, System.String[]

Dünyanın en önemli futbol liglerinden biri olarak gösterilen Premier Lig'de heyecan 100 gün sonra yeniden başlıyor.


9 Martta Leicester City'nin Aston Villa'yı 4-0 mağlup ettiği maçta son kez tribünlerin dolduğu Premier Lig'e 13 Mart'ta koronavirüs salgını nedeniyle ara verildi. 2019-2020 sezonuna yarın oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City- Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.


Ligde kalan 92 maç Sky Sports, BT Sport, BBC Sport ve Amazon Prime tarafından yayınlanacak.


- Liverpool gün sayıyor


Son 9 haftaya girilen Premier Lig'de 30 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde bulunuyor.


Geçen sezon şampiyonluğu kılpayı Manchester City'ye kaptıran "Kırmızılar", koronavirüs sonrası ilk randevuda 21 Haziran Pazar günü "Merseyside" derbisinde Everton'a konuk olacak.


Alman teknik adam Jurgen Klopp'un öğrencileri, Manchester City'nin puan kaybetmemesi halinde iki galibiyet daha alırsa tarihinin 19. şampiyonluğunu garantileyecek.


- "Kırmızılar"ı rekorlar bekliyor


Çok formda bir sezon geçiren Liverpool, şampiyonluğun yanı sıra çok sayıda rekor da kırarak tarihe geçme şansını elinde tutuyor.


Geride kalan 9 haftada 27 puan toplama imkanına sahip 82 puanlı "Kırmızılar", Manchester City'nin iki sezon önce 100 puanla yakaladığı "en fazla puan alarak şampiyon olan takım" unvanını alabilir.


Manchester City, aynı sezon en yakın takipçisi Manchester United'a 19 puan fark atarak şampiyonluğa ulaşmış ve bu alanda rekor kırmıştı. Halihazırda 25 puan farkla lider durumda bulunan Liverpool, bu rekoru da geliştirebilir.


29 haftada 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet alan Liverpool, Pep Guardiola yönetiminde son iki sezonu 32 galibiyetle kapatan Manchester City'nin bu rekorunu da kırmaya aday.


- 5. takıma "Devler Ligi" bileti


UEFA'nın Manchester City'ye verdiği Avrupa kupalarından men kararı gelecek ay Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) dönmezse Premier Lig'i 5. sırada tamamlayacak takım Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.


Şu anda Manchester United 45 puanla 5. sırada yer alırken, Wolverhampton ve Sheffield United 43'er, Tottenham 41, Arsenal da 40 puanla Manchester ekibini takip ediyor.


- Koronavirüs tedbirleri


Ligin kalan 9 haftasında kulüpler 5 oyuncu değiştirebilecek ve yedek kulübesindeki oyuncu sayısı 7'den 9'a çıkarılacak.


Koronavirüs nedeniyle statlarda alınan önlemler artırılırken, futbolculara ve teknik heyete maske takma zorunluluğu getirilmedi. Futbolcular, maç sırasında yere tükürmemeleri, burunlarını temizlememeleri ve gol sevinci sırasında fiziki mesafeyi ihlal etmemeleri konusunda teşvik edilecek.


Statta bir maç sırasında en fazla 300 kişinin bulunmasına izin verilirken, bu rakam "kırmızı bölge" olarak adlandırılan alanda futbolcular ve yetkililer dahil 110 kişiyi geçmeyecek.


Korner bayrakları, kale direkleri, yedek kulübeleri ve maç topları, her müsabakadan önce ve sonra detaylı temizlikten geçirilecek.


- Kulüpleri büyük gelir kaybı bekliyor


Premier Lig'de mücadele eden takımlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayacak.


Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yapılan araştırmada, Premier Lig'de yer alan 20 takımın 2019-20 sezonunda 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşamasının beklendiği kaydedildi.


Geçen sezon gelirlerini yüzde 7'lik artışla 5,2 milyar sterline çıkaran 20 takım, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesi ve kalan 92 maçın da seyircisiz oynanacak olmasından dolayı daha kısıtlı bütçelerle hareket edecek.


- Futbolcular ırkçılık karşıtı mesaj verecek


Premier Lig'in kalan maçlarında futbolcular, formalarında "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) sloganına yer verecek.


ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak başlatılan "Black Lives Matter" hareketine, Premier Lig'deki 20 kulübün futbolcuları da destek olacak.


Buna göre yeniden başlayan sezonun ilk 12 maçında futbolcuların formalarının arkasına isimleri yerine "Black Lives Matter" sloganı yazılacak. Sezonun devamında ise formalarda "Black Lives Matter" logosu yer alacak.


- Krallık yarışında Vardy önde


Gol krallığı yarışında Leicester Cityli Jamie Vardy, 19 golle ilk sırada yer alıyor.


Bu futbolcuyu 17 golle Arsenalli Pierre-Emerick Aubameyang, 16'şar golle Liverpoollu Muhammed Salah ve Manchester Cityli Sergio Agüero takip ediyor.


- Program


17 Haziran Çarşamba: Aston Villa-Sheffield United, Manchester City-Arsenal


19 Haziran Cuma: Norwich City- Southampton, Tottenham-Manchester United


20 Haziran Cumartesi: Watford-Leicester City, Brighton-Arsenal, West Ham United-Wolverhampton, Bournemouth-Crystal Palace


21 Haziran Pazar: Newcastle United-Sheffield United, Aston Villa- Chelsea, Everton-Liverpool


22 Haziran Pazartesi: Manchester City-Burnley


Manchester, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:07 

Son Dakika Spor Premier Lig 100 gün sonra geri dönüyor, Liverpool şampiyonluk için gün sayıyor! - Son Dakika Spor
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