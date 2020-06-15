Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor! Maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son Dakika

Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor! Maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen Premier Lig 2019/20 sezonunu tamamlamak için 17 Haziran'da sahalara geri dönüyor.

Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor! Maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak?, System.String[]

Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen Premier Lig 2019/20 sezonunu tamamlamak için 17 Haziran'da sahalara geri dönüyor. Maçlar S Sport ekranlarında canlı olarak futbolseverlerle buluşmaya devam ederken ayrıca S Sport Plus uygulaması üzerinden de izlenebilecek.


Dünyanın en çok izlenen futbol ligi İngiltere Premier Ligi'nde ara verilen sezonun ilk karşılaşması 17 Haziran saat 20.00'de Sheffield United ile Aston Villa arasında oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşmanın hemen ardından Manchester City ile Arsenal 22.15'de karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da canlı yayınla S Sport ekranları ve S Sport Plus uygulaması üzerinden sporseverlerle buluşacak.


Futbolseverlerin heyecanla beklediği İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool 82 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Manchester City'nin 57 puanı bulunuyor.


Geçtiğimiz sezon Manchester City'nin 1 puan gerisinde kalarak ligi ikinci sırada bitiren Liverpool, 2019/20 sezonunun geride kalan üç haftasında iki galibiyet daha alması durumunda Premier Lig tarihindeki ilk şampiyonluğuna imza atacak.


Şampiyonluk için gün sayan Liverpool'un bu sezon oynadığı 29 maçta 27 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor.


Liverpool, 3 aylık aranın ardından ilk karşılaşmasını 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'de deplasmanda Everton ile yapmaya hazırlanıyor.


Premier Ligin En Golcüsü


Premier Lig'de Leicester City oyuncusu Jamie Vardy 19 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en fazla gol atan ismi oldu. Arsenal oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang (17), Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah (16) ve Manchester City'de forma giyen Sergio Agüero (16) golü bulunuyor.


Seyircisiz oynanacak karşılaşmalar Türkiye'de S Sport ekranlarında ve S Sport Plus uygulamasından canlı olarak yayınlanacak. S Sport, Digiturk 85. kanal, D-Smart 78. kanal TV + 77. Kanal ve Tivibu 74. Kanal, Kablo TV 240. Kanal ve Vodafone TV 11. Kanalda sporseverlerle buluşuyor.


S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak Premier Lig'in ilk hafta takvimi şu şekilde:


17 Haziran Çarşamba


20.00 Aston Villa-Sheffield United


22.15 Manchester City-Arsenal


19 Haziran Cuma


20.00 Norwich City-Southampton


22.15 Tottenham-Manchester United


20 Haziran Cumartesi


14.30 Watford-Leicester City


17.00 Brighton-Arsenal


19.30 West Ham United-Wolverhampton


21.45 Bournemouth-Crystal Palace


21 Haziran Pazar


15.00 Newcastle United-Sheffield United


18.15 Aston Villa-Chelsea


21.00 Everton-Liverpool


22 Haziran Pazartesi


22.00 Manchester City-Burnley


Manchester City, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 01:35 

Son Dakika Spor Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor! Maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı? Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı İtalyanların "Yeni Ronaldo" olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor         
19:46
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti         
19:34
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun         
19:24
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir         
19:03
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak         
18:56
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti         
18:51
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu         
18:47
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu         
18:45
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı         
18:43
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
18:34
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü         
18:21
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti         
18:10
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var 16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var         
17:50
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı         
17:34
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü         
17:25
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı         
17:11
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı         
17:06
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı         
16:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir         
16:57
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe         
16:51
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır         
16:50
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor         
16:46
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi         
16:43
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı         
16:42
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek         
16:41
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı         
16:25
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı         
16:23
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı         
16:22
Ünlü spiker Diletta Leotta'nın yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı Ünlü spiker Diletta Leotta'nın yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı         
16:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 20:04:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor! Maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]