Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor! Maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen Premier Lig 2019/20 sezonunu tamamlamak için 17 Haziran'da sahalara geri dönüyor. Maçlar S Sport ekranlarında canlı olarak futbolseverlerle buluşmaya devam ederken ayrıca S Sport Plus uygulaması üzerinden de izlenebilecek.



Dünyanın en çok izlenen futbol ligi İngiltere Premier Ligi'nde ara verilen sezonun ilk karşılaşması 17 Haziran saat 20.00'de Sheffield United ile Aston Villa arasında oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşmanın hemen ardından Manchester City ile Arsenal 22.15'de karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da canlı yayınla S Sport ekranları ve S Sport Plus uygulaması üzerinden sporseverlerle buluşacak.



Futbolseverlerin heyecanla beklediği İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool 82 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Manchester City'nin 57 puanı bulunuyor.



Geçtiğimiz sezon Manchester City'nin 1 puan gerisinde kalarak ligi ikinci sırada bitiren Liverpool, 2019/20 sezonunun geride kalan üç haftasında iki galibiyet daha alması durumunda Premier Lig tarihindeki ilk şampiyonluğuna imza atacak.



Şampiyonluk için gün sayan Liverpool'un bu sezon oynadığı 29 maçta 27 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor.



Liverpool, 3 aylık aranın ardından ilk karşılaşmasını 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'de deplasmanda Everton ile yapmaya hazırlanıyor.



Premier Ligin En Golcüsü



Premier Lig'de Leicester City oyuncusu Jamie Vardy 19 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en fazla gol atan ismi oldu. Arsenal oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang (17), Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah (16) ve Manchester City'de forma giyen Sergio Agüero (16) golü bulunuyor.



Seyircisiz oynanacak karşılaşmalar Türkiye'de S Sport ekranlarında ve S Sport Plus uygulamasından canlı olarak yayınlanacak. S Sport, Digiturk 85. kanal, D-Smart 78. kanal TV + 77. Kanal ve Tivibu 74. Kanal, Kablo TV 240. Kanal ve Vodafone TV 11. Kanalda sporseverlerle buluşuyor.



S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak Premier Lig'in ilk hafta takvimi şu şekilde:



17 Haziran Çarşamba



20.00 Aston Villa-Sheffield United



22.15 Manchester City-Arsenal



19 Haziran Cuma



20.00 Norwich City-Southampton



22.15 Tottenham-Manchester United



20 Haziran Cumartesi



14.30 Watford-Leicester City



17.00 Brighton-Arsenal



19.30 West Ham United-Wolverhampton



21.45 Bournemouth-Crystal Palace



21 Haziran Pazar



15.00 Newcastle United-Sheffield United



18.15 Aston Villa-Chelsea



21.00 Everton-Liverpool



22 Haziran Pazartesi



22.00 Manchester City-Burnley



