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Premier Lig, corona virüs nedeniyle 23.5 trilyon zarar edecek!
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | Corona virüs nedeniyle oynanamayan Premier Lig'in iptali söz konusu. İngiliz Daily Mail gazetesi ise zararı okuyucularına açıkladı.
Spor Arena Dış Haber | Corona virüs nedeniyle oynanamayan Premier Lig'in iptali söz konusu. İngiliz Daily Mail gazetesi ise zararı okuyucularına açıkladı.
Premier Lig'in bu yaz bitmemesi halinde ligin yayıncı kuruluşları 23.5 trilyon TL (3 milyar pound) zarar edecek.
Kulüpler ise liglerin tamamlanmaması halinde televizyon ve bilet geliri gibi etkenlerden toplam 750 milyon pound'dan olacak.
Premier Lig'de iptal edilmesi halinde Liverpool'un şampiyon olup olmayacağı ise hala merak konusu...
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:44
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