Premier Lig, corona virüs nedeniyle 23.5 trilyon zarar edecek! - Son Dakika
Son Dakika Spor Premier Lig, corona virüs nedeniyle 23.5 trilyon zarar edecek! - Son Dakika Spor

Premier Lig, corona virüs nedeniyle 23.5 trilyon zarar edecek!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs nedeniyle oynanamayan Premier Lig'in iptali söz konusu. İngiliz Daily Mail gazetesi ise zararı okuyucularına açıkladı.

Premier Lig, corona virüs nedeniyle 23.5 trilyon zarar edecek!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs nedeniyle oynanamayan Premier Lig'in iptali söz konusu. İngiliz Daily Mail gazetesi ise zararı okuyucularına açıkladı.


Premier Lig'in bu yaz bitmemesi halinde ligin yayıncı kuruluşları 23.5 trilyon TL (3 milyar pound) zarar edecek.


Kulüpler ise liglerin tamamlanmaması halinde televizyon ve bilet geliri gibi etkenlerden toplam 750 milyon pound'dan olacak.


Premier Lig'de iptal edilmesi halinde Liverpool'un şampiyon olup olmayacağı ise hala merak konusu...


Koronavirüs, Daily Mail, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:44 
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