Son Dakika › Spor › Premier Lig corona virüsü yüzünden süresiz ertelendi - Son Dakika Spor
Premier Lig corona virüsü yüzünden süresiz ertelendi
6 saat önce
İngiltere Premier Lig yönetimi, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle geleceği soru işareti olan ligler hakkında nihai kararını verdi.
İngiltere Premier Lig yönetimi, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle geleceği soru işareti olan ligler hakkında nihai kararını verdi.
Premier Lig yönetimi, kulüplerle gerçekleştirdiği toplantının ardından sağlık açısından uygun bir ortam oluşana dek sezonun başlamayacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na 25 milyon pound bağışlanacağı ve Championship ekipleri ile Ulusal Lig takımlarına 125 milyon pound yardım yapılacağı duyuruldu.
Öte yandan tüm Premier Lig oyuncularından yıllık maaşlarında %30 indirime gitmelerinin talep edileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:18
Son Dakika İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok