Premier Lig corona virüsü yüzünden süresiz ertelendi

İngiltere Premier Lig yönetimi, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle geleceği soru işareti olan ligler hakkında nihai kararını verdi.



Premier Lig yönetimi, kulüplerle gerçekleştirdiği toplantının ardından sağlık açısından uygun bir ortam oluşana dek sezonun başlamayacağını açıkladı.



Yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na 25 milyon pound bağışlanacağı ve Championship ekipleri ile Ulusal Lig takımlarına 125 milyon pound yardım yapılacağı duyuruldu.



Öte yandan tüm Premier Lig oyuncularından yıllık maaşlarında %30 indirime gitmelerinin talep edileceği belirtildi.