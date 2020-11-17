Premier Lig'de 16 koronavirüs vakası
17.11.2020 09:27
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 16 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 16 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 9-15 Kasım tarihlerinde uygulanan bin 207 test sonucunda 16 pozitif vaka tespit edildi.
Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.
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