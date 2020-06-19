Premier Lig'de 30. maç haftası! Manchester United, Tottenham deplasmanında...

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TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED



Tottenham'ı salgın arası öncesi çok kötü halde bırakmıştık. Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi, Federasyon Kupası... Hepsi kötü gidiyordu, son 6 resmi maçtan sadece 1 beraberlik çıkartabilmişlerdi!



Sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım yüzünden ceza alan Dele Alli ile sakatlığı bulunan Giovani Lo Celso maç kadrosunda olmayacak.



Harry Kane iyileşti, Heung-min Son ülkesine gidip askerlik yaptı ve geldi, hücumu tamamlayacak son isim de muhtemelen Lucas Moura olacak.



Manchester United ise derbi zaferiyle morallenmiş, ardından da UEFA Avrupa Ligi'nde farklı bir LASK Linz galibiyetine imza atmıştı.



TD Ole Gunnar Solskjaer, Fred ve Nemanja Matic ile orta alanda güzel bir uyum yakalamıştı ancak sakatlıktan dönen Paul Pogba'nın Bruno Fernandes arkasındaki performansının da nasıl olacağını herkes merak ediyor.



Scott McTominay'in hafif bir sakatlığı var ama maç kadrosunda yerini alacak, salgın arası iyileşen Marcus Rashford ilk 11'de olacak.



İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü Manchester United kazandı.



%21'lik kesim salgın arası öncesi son lig maçında Manchester City'yi deviren United'a güveniyor...



Jermain Defoe'den Tottenham formasıyla Manchester United'a nefis bir gol! İzleyelim...











