Premier Lig'de Arsenal, Sheffield United'ı 3-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti. Ligde 31. maçına çıkan Arsenal, Sheffield şehrinde bulunan Bramall Lane Stadyumu'nda rakibiyle karşılaştı. Arsenal'a galibiyeti getiren golleri, 33. ve 85. dakikalarda Alexandre Lacazette ve 71. dakikada Gabriel Martinelli attı. Maçta iki gol kaydeden Lacazette, dördüncü sezonunu geçirdiği Arsenal formasıyla Premier Lig'de attığı toplam gol sayısını 50'ye çıkardı. Fransız oyuncu, Arsenal formasıyla bu sayıya ulaşan 10. futbolcu oldu. Londra ekibi bu galibiyetle puanını 45'e yükselterek dokuzuncu sıraya yükseldi. 14 puanı bulunan Sheffield United ise ligin son sırasında bulunuyor.

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