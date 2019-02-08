Son Dakika Haberleri: Premier Lig'de Ayın Teknik Direktörü Solskjaer

Premier Lig'de Ayın Teknik Direktörü Solskjaer

4 dakika önce

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiltere Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi.

Premier Lig'de Ayın Teknik Direktörü Solskjaer, System.String[]
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiltere Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Jose Mourinho'nun görevinden ayrılmasının ardından Manchester United'ın başına geçen ve çıktığı 8 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen 45 yaşındaki Norveçli çalıştırıcının ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Solskjaer, Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Alex Ferguson'un ayrılması sonrasında bu ödülü kazanan ilk teknik adam oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:30 Kaynak: AA

Spor
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