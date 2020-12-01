Premier Lig'de bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Premier Lig'de bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi

01.12.2020 20:37
Premier Lig'de bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki Aston Villa-Newcastle United karşılaşması, konuk ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki Aston Villa-Newcastle United karşılaşması, konuk ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Newcastle United Kulübü'nde Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği ve takımın antrenman tesisinin kapatıldığı belirtildi.

Newcastle ekibinden gelen talep üzerine 4 Aralık Cuma günü oynanması planlanan Aston Villa maçının ertelendiği, karşılaşmanın ileri bir tarihte yapılacağı kaydedildi.

İngiltere Premier Lig, Newcastle United FC, Aston Villa, Premier Lig, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Premier Lig'de bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Türkiye 50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı alacak Sinisa Mihajlovic'in kızı Viktorija, sevgilisiyle dudak dudağa sarmaş dolaş poz verdi Alkol bitince dezenfektan içen 8 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! İşte tüm detaylar Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı "Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var
4 futbolcusu korona olan Newcastle United'ın Aston Villa maçı ertelendi 4 futbolcusu korona olan Newcastle United'ın Aston Villa maçı ertelendi         
20:33
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı         
20:07
Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu         
19:56
Beyoğlu'nda korkutan yangın! 7'nci katta mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı Beyoğlu'nda korkutan yangın! 7'nci katta mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı         
19:52
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
"Kiralık katil" iddialarına Kadir Şeker'in avukatından yanıt: Temeli olmayan iftiralar         
17:57
Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı         
16:50
Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz         
15:57
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 20:46:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Premier Lig'de bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei