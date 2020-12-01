Premier Lig'de bir maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Newcastle United Kulübü'nde Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği ve takımın antrenman tesisinin kapatıldığı belirtildi.

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