Premier Lig'de "Boxing Day" coşkusu! 56 yıl önce bugün... - Son Dakika
Son Dakika Spor Premier Lig'de 'Boxing Day' coşkusu! 56 yıl önce bugün... - Son Dakika Spor

Premier Lig'de "Boxing Day" coşkusu! 56 yıl önce bugün...

6 saat önce

Bu bir ilandır56 yıl önce bugün, Premier Lig'de "Boxing Day" coşkusu yaşanmış ve 10 maçta futbolseverler tam 66 gol izlemişti!

Premier Lig'de

Bu bir ilandır


56 yıl önce bugün, Premier Lig'de "Boxing Day" coşkusu yaşanmış ve 10 maçta futbolseverler tam 66 gol izlemişti! Her sene büyük bir heyecanla beklenen o gün geldi, çattı...


Misli.com'da "Boxing Day" maçları iddaa bülteninde yerini aldı.

Spor Arena editörlerinden Can Budak, fikstüre göz atıp "ChelseaSouthampton" maçında bol gol beklediğini söyledi.


"Tottenham karşısında kötü gidişi durduran Chelsea, iç sahada da kolay ve bol gollü bir galibiyet almalı. O maç, bu maç." dedi ve "2.5 ÜST – 1,38" önerdi.


Hemen buradan üye ol, Misli.com'da "Premier Lig Boxing Day" heyecanına katıl!

Ahmet Olcay Ergin ise "Aston Villa – Norwich" maçında 2.5 gol barajının aşılacağını belirtti.


"Ligdeki son maçlarında gol tercihleri kazandıran iki takım, aralarındaki maçlarda da geçmiş yıllarda hep bol skorlu maçlar izletti." dedi ve "2.5 ÜST – 1,38" önerdi.


Buraya tıklayıp üye ol, gol bahislerine iddaa oyna!

Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:42 
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