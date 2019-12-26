Bu bir ilandır



56 yıl önce bugün, Premier Lig'de "Boxing Day" coşkusu yaşanmış ve 10 maçta futbolseverler tam 66 gol izlemişti! Her sene büyük bir heyecanla beklenen o gün geldi, çattı...



Misli.com'da "Boxing Day" maçları iddaa bülteninde yerini aldı.

Spor Arena editörlerinden Can Budak, fikstüre göz atıp "Chelsea – Southampton" maçında bol gol beklediğini söyledi.



"Tottenham karşısında kötü gidişi durduran Chelsea, iç sahada da kolay ve bol gollü bir galibiyet almalı. O maç, bu maç." dedi ve "2.5 ÜST – 1,38" önerdi.



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Ahmet Olcay Ergin ise "Aston Villa – Norwich" maçında 2.5 gol barajının aşılacağını belirtti.



"Ligdeki son maçlarında gol tercihleri kazandıran iki takım, aralarındaki maçlarda da geçmiş yıllarda hep bol skorlu maçlar izletti." dedi ve "2.5 ÜST – 1,38" önerdi.



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