Premier Lig'de Chelsea ikinci yarıda attığı gollerle kazandı

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 52. dakikada Tammy Abraham ve 79. dakikada Christian Pulisic'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de Chelsea , konuk ettiği Crystal Palace 'ı 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

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