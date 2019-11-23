Son Dakika Haberleri: Premier Lig'de DEV MAÇ, TEK MAÇ! iddaa'da oynanması gereken...
Son Dakika Spor Premier Lig'de DEV MAÇ, TEK MAÇ! iddaa'da oynanması gereken... - Son Dakika Spor

Premier Lig'de DEV MAÇ, TEK MAÇ! iddaa'da oynanması gereken...

6 saat önce

CHELSEAMilli aradan önce Liverpool'a konuk olan Manchester City, seyir zevki oldukça yüksek olan mücadelede maçın başlarında yediği gollerin ardından çabalasa da geri gelememiş ve bu sezon Premier Lig'deki 3. yenilgisini almıştı.

Premier Lig'de DEV MAÇ, TEK MAÇ! iddaa'da oynanması gereken..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:40 
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