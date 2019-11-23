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Premier Lig'de DEV MAÇ, TEK MAÇ! iddaa'da oynanması gereken...
6 saat önce
CHELSEAMilli aradan önce Liverpool'a konuk olan Manchester City, seyir zevki oldukça yüksek olan mücadelede maçın başlarında yediği gollerin ardından çabalasa da geri gelememiş ve bu sezon Premier Lig'deki 3. yenilgisini almıştı.
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23.11.2019 18:09:52. #1.13#
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