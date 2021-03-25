Premier Lig'de gelecek sezon 14 Ağustos'ta başlayacak

İngiltere Premier Lig'da 2021-22 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2019-20 sezonu fikstüründe yaşanan ertelemeden ötürü, bu sezon 12 Eylül 2020'de başlayan Premier Lig, normal akışına dönüyor.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre gelecek sezon, daha önce olduğu gibi ağustos ayının ikinci haftasında start alacak.

2021-22 sezonu, 22 Mayıs 2022'de oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.