Premier Lig'de geri dönüş sancılı olacak! 340 milyon sterlin... - Son Dakika
Son Dakika Spor Premier Lig'de geri dönüş sancılı olacak! 340 milyon sterlin... - Son Dakika Spor

Premier Lig'de geri dönüş sancılı olacak! 340 milyon sterlin...

6 saat önce

İngiltere Premier Lig'in ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, gerek koronavirüsün ülkedeki etkisi, gerek kulüpler ve federasyon arasında çeşitli konulardaki anlaşmazlıklar gün geçtikçe sorunları içinden çıkılmaz hale sokuyor.

Premier Lig'de geri dönüş sancılı olacak! 340 milyon sterlin..., System.String[]

İngiltere Premier Lig'in ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, gerek koronavirüsün ülkedeki etkisi, gerek kulüpler ve federasyon arasında çeşitli konulardaki anlaşmazlıklar gün geçtikçe sorunları içinden çıkılmaz hale sokuyor. Son olarak kulüpler ve lig yönetimi geçtiğimiz günlerde 'Dönüş Projesi' kapsamında bir araya geldi. Toplantıda, 12 Haziran'da başlatılmak istenen ligin kalan bölümünün kısaltılması, maçların tarafsız sahada oynanması gibi seçenekler de masaya yatırıldı. Kulüp temsilcilerinin özellikle tarafsız saha fikrine karşı çıktığı öğrenildi.


9.2 milyar Sterlin'lik gelir


ToplantIda ayrıca kulüplere dönemsem olarak peşin aldıkları yayın gelirlerinin bir kısmını iade etmeleri gerekebileceği bildirildi. 20 kulüp, ulusal ve uluslararası yayıncılara 340 milyon Sterlin'lik (2 .9 milyar TL) geri ödeme yapmak zorunda kalabilir, üstelik maçların tamamı yapılsa bile... Ücret iadesinin söz konusu olmasının nedeniyse maçların oynansa bile bunun daha önce belirlenen gün ve saatlerde olmaması... Tüm ligin 2019- 2022 arası yayın gelirleri 9.2 milyar Sterlin olarak hesaplanırken lig yönetimi daha önce yaptığı açıklamada, sezonun tamamlanmaması durumunda en az 1 milyar Sterlin'lik bir zarar oluşacağını duyurmuştu.


Araç içi kovid testi dönemi


Yönetim bazında görüşmeler sürerken kulüpler bireysel olarak antrenmanlara devam ediyor. Bu arada Premier Lig Yönetimi tüm kulüpler için, antrenman tesislerinde araç içi kovid testi uygulamasını başlattı. Testler, tesislerin otoparkında yapılıyor ve yaklaşık 30 saniye sürüyor. İlk uygulamaya geçen kulüp Wolverhampton Wanderers oldu. Premier Lig Yönetimi bu uygulama için Hong Konglu bir genetik firmasına 4 milyon Sterlin ödedi. Eğer ligde kalan 92 maç oynanırsa bu da yaklaşık 40 bin test yapılacağı ve bunlara haftada ortalama 30 bin Sterlin ödeneceği anlamına geliyor.



Sterlin, Dönüş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 07:53 

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