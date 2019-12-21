Premier Lig'de gözler bu maçta! Leicester'ın Etihad'da iddaa oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Premier Lig'de gözler bu maçta! Leicester'ın Etihad'da iddaa oranı... - Son Dakika Spor

Premier Lig'de gözler bu maçta! Leicester'ın Etihad'da iddaa oranı...

6 saat önce

LEICESTER CITYHafta içinde Lig Kupası'nda turlayan Manchester City, Premier Lig'de ise son dönemde istikrar sıkıntısı yaşıyor.

Premier Lig'de gözler bu maçta! Leicester'ın Etihad'da iddaa oranı..., System.String[]

MANCHESTER CITY - LEICESTER CITY


Hafta içinde Lig Kupası'nda turlayan Manchester City, Premier Lig'de ise son dönemde istikrar sıkıntısı yaşıyor.


Bir hafta kazanıp, bir hafta puan kaybı yaşayan Pep Guardiola'nın ekibi, son olarak Arsenal deplasmanında 3 golle 3 puanı almasını bildi.


Bu sonuçla ligde 6 maç sonra kalesini gole kapatan Manchester City'de David Silva sakat. Savunmacı John Stones ve 13 gollü Agüero'nun ise antrenman eksiklikleri var ve durumları şüpheli.


Lig Kupası'nda hafta içini Everton deplasmanında geçiren Leicester City ise, rakibini penaltılarla kupanın dışına iterken, Çağlar Söyüncü oyuna sonradan dahil olmuştu.


Ligdeki son maçında Norwich City'yi ağırlayan Brendan Rodgers'ın ekibi, geriye düştüğü maçta beraberliği yakalasa da galibiyeti getirecek golü bulamadı ve 8 maçlık müthiş galibiyet serisine son vermiş oldu.


Zirvenin 10 puan uzağında haftaya giren konuk ekipte önemli bir eksik yok.


Josep Guardiola, Manchester City, Arsenal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:26 
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