Premier Lig'de haftanın kapışması! TEK MAÇ, CANLI İDDAA, CAZİP ORANLAR...
1 saat önce
LIVERPOOLGeçtiğimiz sezonlara oranla adeta kimlik değiştiren Chelsea bol gollü ve pozisyonlara imza atıyor bu sezon.Lampard'ın gençlerden kurulu kadrosu son olarak Wolves deplasmanından 5-2 ile galibiyetle döndü fakat Stamford Bridge'te taraftarına henüz galibiyet sevinci yaşatamadı.
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22.9.2019 12:37:20. #1.11#
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