Son Dakika Haberleri: Premier Lig'de haftanın kapışması! TEK MAÇ, CANLI İDDAA, CAZİP ORANLAR...
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Premier Lig'de haftanın kapışması! TEK MAÇ, CANLI İDDAA, CAZİP ORANLAR...

1 saat önce

LIVERPOOLGeçtiğimiz sezonlara oranla adeta kimlik değiştiren Chelsea bol gollü ve pozisyonlara imza atıyor bu sezon.Lampard'ın gençlerden kurulu kadrosu son olarak Wolves deplasmanından 5-2 ile galibiyetle döndü fakat Stamford Bridge'te taraftarına henüz galibiyet sevinci yaşatamadı.

Premier Lig'de haftanın kapışması! TEK MAÇ, CANLI İDDAA, CAZİP ORANLAR..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:15 
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