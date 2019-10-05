Premier Lig'de haftanın maçı! Liverpool kazanır ve maç ÜST olursa...
1 saat önce
LEICESTER CITYHafta içinde Devler Ligi'nde Salzburg'u konuk eden Liverpool, 3 farklı öne geçtiği maçta rakibinin beraberliği yakalamasına engel olamasa da Salah'ın golüyle ilk puanlarını almayı başardı.
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5.10.2019 13:20:04. #1.12#
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