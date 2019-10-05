Son Dakika Haberleri: Premier Lig'de haftanın maçı! Liverpool kazanır ve maç ÜST olursa...
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Premier Lig'de haftanın maçı! Liverpool kazanır ve maç ÜST olursa...

1 saat önce

LEICESTER CITYHafta içinde Devler Ligi'nde Salzburg'u konuk eden Liverpool, 3 farklı öne geçtiği maçta rakibinin beraberliği yakalamasına engel olamasa da Salah'ın golüyle ilk puanlarını almayı başardı.

Premier Lig'de haftanın maçı! Liverpool kazanır ve maç ÜST olursa..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:56 
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