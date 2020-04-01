Premier Lig'de ilk maaş indirimi geldi

Teknik Direktör Eddie Howe'nin, bu kapsamda ücretinde gönüllü olarak "büyük miktarda" indirime gittiği ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulübün finansal durumunu koruyabilmesi için bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

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