Premier Lig'de Leeds United, Leicester City deplasmanında kazandı - Son Dakika

Premier Lig'de Leeds United, Leicester City deplasmanında kazandı

31.01.2021 19:19
Premier Lig'de Leeds United, Leicester City deplasmanında kazandı, System.String[]

Leeds United, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Leicester City'yi 3-1 yendi.

Leeds United, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Leicester City'yi 3-1 yendi.

Haftaya 3. sırada başlayan Leicester City, sahasında 12. sıradaki Leeds United ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip, Barnes ile 13. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı ancak Leeds United, Dallas'ın 15, Bamford'ın 70 ve Harrison'ın 84. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 46, Cengiz Ünder ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Bir maç eksiği bulunan Leeds United, puanını 29'a yükseltirken, Leicester City 39 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig, Leicester City FC, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Premier Lig'de Leeds United, Leicester City deplasmanında kazandı - Son Dakika Spor


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