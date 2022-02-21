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Premier Lig'de liderlik yarışı kızışıyor - Son Dakika

Premier Lig'de liderlik yarışı kızışıyor

21.02.2022 12:58
Premier Lig'de liderlik yarışı kızışıyor

Premier Lig'de 63 puanla lider sırada yer alan Manchester City'nin Lig'de 15 maçlık yenilmezlik serisi, Tottenham karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetle son buldu.

Premier Lig'de 63 puanla lider sırada yer alan Manchester City'nin Lig'de 15 maçlık yenilmezlik serisi, Tottenham karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetle son buldu. Bu sonuçla 2. sırada yer alan Liverpool ile puan farkı 6'ya düştü.

Premier Lig'de oynanan 26. hafta maçları sonunda Manchester City, sahasında Tottenham ile karşılaştığı müsabakada 3-2'lik skorla mağlup oldu. En yakın takipçisi Liverpool, evinde Norwich City'yi 3-1 yenerek peş peşe 5. galibiyetini alırken, City'nin ardından 1 maç eksiği bulunan kırmızı-beyazlılar puan farkını 6'ya düşürdü.

Premier Lig'in 26. haftası sonunda 63 puanı bulunan lider Manchester City'yi, 57 puanlı Liverpool, 50 puanlı Chelsea ve 46 puana sahip Manchester United takip ediyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Premier Lig'de liderlik yarışı kızışıyor - Son Dakika


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