Premier Lig'de Liverpool, Aston Villa'yı son dakika golüyle yendi - Son Dakika

Premier Lig'de Liverpool, Aston Villa'yı son dakika golüyle yendi

10.04.2021 19:25
Premier Lig'de Liverpool, Aston Villa'yı son dakika golüyle yendi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Aston Villa'yı 90. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Aston Villa'yı 90. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Ligde 31. hafta maçına çıkan son şampiyon Liverpool, Anfield Road Stadyumu'nda Aston Villa'yı ağırladı.

Jürgen Klopp'un öğrencileri, konuk takımın forvet oyuncusu Ollie Watkins'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. 57. dakikada Muhammed Salah'ın bulduğu golle eşitliği yakalayan Liverpool, 90. dakikada Trent Alexander-Arnold'un golüyle galip gelmeyi başardı.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 89 dakika sahada kaldı.

Puanını 52'ye çıkaran Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için umutlarını artırdı.

Ayrıca Liverpool ekibi, bu galibiyetle Premier Lig tarihinde 2000. puanını alarak bu sayıyı aşan dördüncü takım oldu. Manchester United, Arsenal ve Chelsea daha önce 2000 puan barajını aşan takımlar olmuşlardı.

İngiltere Premier Lig, Jürgen Klopp, Premier Lig, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Premier Lig'de Liverpool, Aston Villa'yı son dakika golüyle yendi - Son Dakika Spor


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