Premier Lig'de Londra Derbisi TEK MAÇ! iddaa'da Chelsea'ye oynayanlar... - Son Dakika
Son Dakika Spor Premier Lig'de Londra Derbisi TEK MAÇ! iddaa'da Chelsea'ye oynayanlar... - Son Dakika Spor

Premier Lig'de Londra Derbisi TEK MAÇ! iddaa'da Chelsea'ye oynayanlar...

1 saat önce

Bu bir ilandırCHELSEA - TOTTENHAMGeçtiğimiz hafta Manchester United'a kaybedip 3 puan hasretini 4 maça çıkartan Chelsea, N'Golo Kante'yi de kaybetmiş olabilir!

Premier Lig'de Londra Derbisi TEK MAÇ! iddaa'da Chelsea'ye oynayanlar..., System.String[]

Bu bir ilandır


CHELSEA - TOTTENHAM


Geçtiğimiz hafta Manchester United'a kaybedip 3 puan hasretini 4 maça çıkartan Chelsea, N'Golo Kante'yi de kaybetmiş olabilir! Fransız orta saha maçın henüz başında sakatlanıp kenara gelmek zorunda kalmıştı.


Tammy Abraham, Andreas Christensen, Callum Hudson-Odoi ve Christian Pulisic'in durumları da maç saati netleşecek.


Tottenham'da ise Harry Kane sonrası Heung-min Son da sakatlandı. RB Leipzig karşısında Dele Alli ve Lucas Moura ile gol aradılar ama oldukça etkisiz bir görüntü sergilediler.


Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Londra Derbisi'nde hücumun en ilerisinde kime görev vereceği merak konusu.


Erik Lamela ve Tanguy Ndombele iyileşti fakat ilk 11'de olmaları beklenmiyor.


Tottenham, iki takım arasında Chelsea ev sahipliğinde oynanan son 33 resmi maçın sadece 1'ini kazanabildi.


Üyelerin yaklaşık %21'i Londra Derbisi'nde Chelsea'yi bir adım önde görmüş.


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, "BJK-TS" ve "FB-GS" maçlarını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...


Manchester United, Chelsea, Londra, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İtalyanlardan şok iddia: Adem Ljajic koronavirüs şüphesiyle kadroya alınmadı
A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 04:30:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Premier Lig'de Londra Derbisi TEK MAÇ! iddaa'da Chelsea'ye oynayanlar... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]