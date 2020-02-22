Premier Lig'de Londra Derbisi TEK MAÇ! iddaa'da Chelsea'ye oynayanlar...

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CHELSEA - TOTTENHAM



Geçtiğimiz hafta Manchester United'a kaybedip 3 puan hasretini 4 maça çıkartan Chelsea, N'Golo Kante'yi de kaybetmiş olabilir! Fransız orta saha maçın henüz başında sakatlanıp kenara gelmek zorunda kalmıştı.



Tammy Abraham, Andreas Christensen, Callum Hudson-Odoi ve Christian Pulisic'in durumları da maç saati netleşecek.



Tottenham'da ise Harry Kane sonrası Heung-min Son da sakatlandı. RB Leipzig karşısında Dele Alli ve Lucas Moura ile gol aradılar ama oldukça etkisiz bir görüntü sergilediler.



Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Londra Derbisi'nde hücumun en ilerisinde kime görev vereceği merak konusu.



Erik Lamela ve Tanguy Ndombele iyileşti fakat ilk 11'de olmaları beklenmiyor.



Tottenham, iki takım arasında Chelsea ev sahipliğinde oynanan son 33 resmi maçın sadece 1'ini kazanabildi.



Üyelerin yaklaşık %21'i Londra Derbisi'nde Chelsea'yi bir adım önde görmüş.



Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, "BJK-TS" ve "FB-GS" maçlarını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...



