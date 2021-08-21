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Premier Lig'de Manchester City, Norwich City'yi 5 golle geçti - Son Dakika

Premier Lig'de Manchester City, Norwich City'yi 5 golle geçti

21.08.2021 19:23
Premier Lig'de Manchester City, Norwich City'yi 5 golle geçti, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester City, sahasında Norwich City'yi 5-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester City, sahasında Norwich City'yi 5-0 yendi.

Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 7. dakikada kendi kalesine Tim Krul, 22. dakikada Jack Grealish, 64. dakikada Aymeric Laporte, 71. dakikada Raheem Sterling ve 84. dakikada Riyad Mahrez'den geldi.

Bu sonuçla Manchester City ilk galibiyetini aldı, Norwich City ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Aynı saatte başlayan günün diğer maçlarında Leeds United ile Everton 2-2, Crystal Palace ile Brentford 0-0 berabere kaldı. Aston Villa ise Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig, Manchester, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Premier Lig'de Manchester City, Norwich City'yi 5 golle geçti - Son Dakika Spor


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