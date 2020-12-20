Premier Lig'de Manchester United, Leeds United'ı 6 golle geçti - Son Dakika

Premier Lig'de Manchester United, Leeds United'ı 6 golle geçti

20.12.2020 21:43
Premier Lig'de Manchester United, Leeds United'ı 6 golle geçti, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Leeds United'ı 6-2 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Leeds United'ı 6-2 yendi.

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Leeds United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 2 ve 3. dakikalarda Scott McTominay, ikincisi penaltıdan olmak üzere 20 ve 70. dakikalarda Bruno Fernandes, 37. dakikada Victor Lindelöf, 66. dakikada Daniel James'in attığı gollerle 6-2 galip geldi. Leeds United'ın gollerini 41. dakikada Liam Cooper ve 73. dakikada Stuart Dallas kaydetti.

Bu galibiyetle 26 puana ulaşan bir maçı eksik Manchester United, lider Liverpool'un 5, ikinci sıradaki Leicester City'nin bir puan gerisinde üçüncü basamakta yer aldı. Leeds United ise 17 puanla 14. sırada kaldı.

Öte yandan Manchester United'ın İskoç futbolcusu Scott McTominay, Premier Lig tarihinde bir maçın ilk üç dakikasında iki gol atan ilk futbolcu oldu.

İngiltere Premier Lig, Manchester United, Leeds United, Premier Lig, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Premier Lig'de Manchester United, Leeds United'ı 6 golle geçti - Son Dakika Spor


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