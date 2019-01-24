Premier Lig'de Oynayan Futbolcular 2016-2017'de 1.1 Milyar Sterlin Vergi Ödedi
1 saat önce
2016-2017 sezonunda Premier Lig'de futbol hayatını sürdüren oyuncular, 1 milyar 100 bin Sterlin vergi ödedi.
2016-2017 sezonunda Premier Lig'de futbol hayatını sürdüren oyuncular, 1 milyar 100 bin Sterlin
vergi ödedi. İngiltere
Premier Lig'in 2016-2017 sezonunda 20 kulüpte yaklaşık 1500 futbolcunun ödediği vergi miktarı açıklandı. Uluslararası bir denetim ve danışmanlık hizmetleri veren bir firma, o sezonda futbolcuların ödediği vergileri açıkladı. Rapora göre 2016-2017 sezonunda Premier Lig'deki futbolcular toplam 1 milyar 100 bin Sterlin vergi ödedi.
Öte yandan 2016 ile 2019 arasındaki mevcut Premier Lig yayın anlaşmasıyla kulüpler 5.14 milyar Sterlin kazandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:55 Kaynak: İHA
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