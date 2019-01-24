Son Dakika Haberleri: Premier Lig'de Oynayan Futbolcular 2016-2017'de 1.1 Milyar Sterlin Vergi Ödedi

Premier Lig'de Oynayan Futbolcular 2016-2017'de 1.1 Milyar Sterlin Vergi Ödedi

1 saat önce

2016-2017 sezonunda Premier Lig'de futbol hayatını sürdüren oyuncular, 1 milyar 100 bin Sterlin vergi ödedi.

Premier Lig'de Oynayan Futbolcular 2016-2017'de 1.1 Milyar Sterlin Vergi Ödedi, System.String[]
2016-2017 sezonunda Premier Lig'de futbol hayatını sürdüren oyuncular, 1 milyar 100 bin Sterlin vergi ödedi.

İngiltere Premier Lig'in 2016-2017 sezonunda 20 kulüpte yaklaşık 1500 futbolcunun ödediği vergi miktarı açıklandı. Uluslararası bir denetim ve danışmanlık hizmetleri veren bir firma, o sezonda futbolcuların ödediği vergileri açıkladı. Rapora göre 2016-2017 sezonunda Premier Lig'deki futbolcular toplam 1 milyar 100 bin Sterlin vergi ödedi.

Öte yandan 2016 ile 2019 arasındaki mevcut Premier Lig yayın anlaşmasıyla kulüpler 5.14 milyar Sterlin kazandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Spor
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