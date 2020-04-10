Premier Lig’de oyunculardan dev yardım kampanyası

Fabinho, Fernandinho, Jordan Henderson, Harry Maguire, James Milner, Dele Alli ve daha birçok yıldız oyuncu sosyal medya hesaplarından #PlayersTogether etiketi altında yeni bir yardım kampanyası başlattı.

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Oyuncular, koronavirüs salgınına karşı büyük efor gösteren sağlık çalışanlarına, gönüllülere ve koronavirüsten etkilenen kişilere maddi bir fon oluşturacaklarını belirttiler.

Açıklamanın bir kısmında, “Biz futbolcular, ulusal sağlık örgütümüzün bazı kurumları ile ortaklık kurarak, ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için herhangi bir kulüp ve ligden bağımsız bir şekilde #PlayersTogether etiketi altında girişimi başlatmış bulunuyoruz. Ortaklık kurduğumuz kurum, ulusal sağlık örgütünün yardım kuruluşlarını resmî bir biçimde temsil ediyor. Onlar aracılığıyla çok daha fazla kişiye yardım edebileceğiz.” ifadelerine yer verildi.