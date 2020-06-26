Premier Lig'de şampiyon Liverpool - Son Dakika

Premier Lig'de şampiyon Liverpool

Premier Lig'de 86 puanla zirvede yer alan Liverpool, 63 puanı olan en yakın rakibi Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 mağlup olmasıyla sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Premier Lig'de 86 puanla zirvede yer alan Liverpool, 63 puanı olan en yakın rakibi Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 mağlup olmasıyla sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 08:32 Kaynak: İHA

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