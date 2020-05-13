Premier Lig'de son saniyede her şey değişmişti! Tarihi gol... - Son Dakika
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Premier Lig'de son saniyede her şey değişmişti! Tarihi gol...

6 saat önce

2011-12 Premier Lig sezonunun son haftasında Manchester City, sahasında Queens Park Rangers'ı ağırladı.

Premier Lig'de son saniyede her şey değişmişti! Tarihi gol..., System.String[]


2011-12 Premier Lig sezonunun son haftasında Manchester City, sahasında Queens Park Rangers'ı ağırladı. Ezeli rakibi Manchester United'la kıyasıya bir yarış içinde olan City, 2-0 geriye düştüğünde şampiyonluğun şehrin 'kırmızı' yakasına gideceği düşünülüyordu.


Ancak maçın son anlarında 2-2'lik beraberliği sağlayan City, şampiyonluk için rakibini baskı altına almaya devam etti. 93. dakikada ceza sahasında Mario Balotelli'nin pasıyla buluşan Sergio Agüero, topu ağlara gönderirken Manchester City 44 yıl sonra son saniyede gelen tarihi şampiyonluğu Manchester United'ın elinden kaptı.

Manchester United, Manchester City, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 05:42 

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