Son Dakika Haberleri: Premier Lig'de Türk Derbisi! Çağlar'ın konuğu Cenk, iddaa'da oynanması gereken...
Son Dakika Spor Premier Lig'de Türk Derbisi! Çağlar'ın konuğu Cenk, iddaa'da oynanması gereken... - Son Dakika Spor

Premier Lig'de Türk Derbisi! Çağlar'ın konuğu Cenk, iddaa'da oynanması gereken...

6 saat önce

EVERTON Leicester City'de savunmadan Jonny Evans'ın maç saatine kadar hazır olacağı aktarıldı.

Premier Lig'de Türk Derbisi! Çağlar'ın konuğu Cenk, iddaa'da oynanması gereken..., System.String[]

LEICESTER - EVERTON


Leicester City'de savunmadan Jonny Evans'ın maç saatine kadar hazır olacağı aktarıldı. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ile birlikte savunmanın ortasında maça başlaması bekleniyor.


İlk 13 hafta sonunda lider Liverpool'un hemen arkasında yer alan Leicester, son 4 lig maçını gol yemeden kazanmayı başardı.


Everton cephesinde ise bir diğer milli futbolcumuz Cenk Tosun'un, geçtiğimiz hafta oynanan Norwich maçında olduğu gibi ilk 11'de olacağı belirtildi.


Cenk'in kaptanı Seamus Coleman sakat; Fabian Delph, Morgan Schneiderlin ve Theo Walcott ise belirsizliğini koruyor.


Brezilyalı Bernard ise takımla birlikte hafta arasındaki antrenmanlarda yer aldı, maç kadrosunda olacağı aktarıldı.


Leicester City FC, Everton, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:16 
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