Premier Lig'de Watford ile Bournemounth küme düşerken, Trezeguet'nin takımı ligde kaldı

İngiltere Premier Lig'de son hafta maçlarının ardından Norwich City'den sonra küme düşen iki takım belli oldu.

Arsenal'e 3-2 mağlup olan Watford, sezonu 34 puanla 19. sırada tamamladı ve Premier Lig'e veda etti. Bournemouth ise deplasmanda Everton'ı 3-1 yenmesine rağmen, Aston Villa'nın haftayı 1 puanla kapatmasıyla 34 puanla ligden düşen üçüncü takım oldu.

Premier Lig'i 21 puanla son sırada tamamlayan Norwich City ise haftalar öncesinden İngiltere Premier Lig'e veda etmişti.

TREZEGUET'NİN TAKIMI LİGDE KALDI

Galatasaray'ın gündemindeki Trezeguet'in takımı Aston Villa ise West Ham United, deplasmanından 1 puanla döndü ve ligde kalmayı son haftada başardı. Aston Villa'nın küme düşmesi halinde Trezeguet'nin sarı kırmızılı kulübe transfer olacağı konuşuluyordu.