Premier Lig'deki Leeds United-Liverpool maçı berabere bitti

Son şampiyon Liverpool, puanını 53'e, Leeds United ise 46'ya yükseltti.

Karşılaşma, Liverpool'dan Mane'nin 31 ve Leeds United'dan Llorente'nin 87. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.

Isınma sırasında oyuncular, ön tarafında "Şampiyonlar Ligi'ni hak edin", arkasında ise " Futbol taraftarlar içindir" yazan tişörtleri giydi.

Leeds Unitedlı futbolcular, aralarında Liverpool'un da bulunduğu kulüplerce desteklenen "Avrupa Süper Ligi" projesini protesto etti.

Puan tablosunun 6. basamağındaki Liverpool, 10. sıradaki Leeds United'a konuk oldu.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leeds United ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

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