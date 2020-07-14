Premier Lig'den Uğurcan Çakır'a çılgın teklif - Son Dakika

Premier Lig'den Uğurcan Çakır'a çılgın teklif

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, gelecek sezon İngiltere'de forma giyebilir.

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, gelecek sezon İngiltere'de forma giyebilir.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı



NTVSpor'un haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, 24 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.


Ada temsilcisi, Uğurcan'ın bonservisi için 20 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Sheffield United, Trabzonspor ile sezonun tamamlanmasının ardından masaya oturacak.


Uğurcan'a teklif edilecek sözleşmenin süresi ise 5 yıllık olacak. Alt yapısından yetiştiği Trabzonspor'da son 3 sezondur düzenli olarak görev yapan Uğurcan, bu sezon bordo mavili ekibin kalesini 40 maçta korudu.


Trabzonspor, İngiltere, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:33 

Son Dakika Spor Premier Lig'den Uğurcan Çakır'a çılgın teklif - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 20:26 Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:16 Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:47 Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi
19:16
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
14:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 22:30:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Premier Lig'den Uğurcan Çakır'a çılgın teklif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]