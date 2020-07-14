Premier Lig'den Uğurcan Çakır'a çılgın teklif

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, gelecek sezon İngiltere'de forma giyebilir.









NTVSpor'un haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, 24 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.



Ada temsilcisi, Uğurcan'ın bonservisi için 20 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Sheffield United, Trabzonspor ile sezonun tamamlanmasının ardından masaya oturacak.



Uğurcan'a teklif edilecek sözleşmenin süresi ise 5 yıllık olacak. Alt yapısından yetiştiği Trabzonspor'da son 3 sezondur düzenli olarak görev yapan Uğurcan, bu sezon bordo mavili ekibin kalesini 40 maçta korudu.



