Premier Lig ekibi Tottenham, Lo Celso'yu transfer etti - Son Dakika
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Premier Lig ekibi Tottenham, Lo Celso'yu transfer etti

7 saat önce

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, kiralık olarak forma giyen Giovani Lo Celso'yu renklerine bağladı.

Premier Lig ekibi Tottenham, Lo Celso'yu transfer etti, System.String[]

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, kiralık olarak forma giyen Giovani Lo Celso'yu renklerine bağladı.

Londra ekibi, Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in Inter'e gidişiyle oluşan boşluğu, Arjantinli milli futbolcu Lo Celso ile kapatmayı hedefliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon sonuna kadar kiralanan Lo Celso'nun bonservisini elinde tutan Real Betis ile yapılan anlaşmadaki satın alma opsiyonu kullanıldı. 23 yaşındaki oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Lo Celso'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 32 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Real Betis'in 2019 yazında kadrosuna kattığı Lo Celso, daha önce Paris Saint-Germain ve Rosario Central'de oynadı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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