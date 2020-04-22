Premier Lig ekibi Watford, futbolcu maaşlarını erteledi - Son Dakika
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Premier Lig ekibi Watford, futbolcu maaşlarını erteledi

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, "Watford, ücret ertelemesi konusunda oyuncularla anlaşmaya varmıştır.

Premier Lig ekibi Watford, futbolcu maaşlarını erteledi, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, "Watford, ücret ertelemesi konusunda oyuncularla anlaşmaya varmıştır." denildi.


Anlaşmanın detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Scott Duxbury, oyunculara teşekkür ederek, "Kulübün iyiliği için böyle bir kararı almakta tereddüt etmediler, onlarla gurur duyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.


Premier Lig'de daha önce West Ham United, Southampton ve Sheffield United maaş ertelemesi, Arsenal ise maaş indirimi yapmıştı.



Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:46 

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