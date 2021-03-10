Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, sahasında Southampton'u 5-2 yendi - Son Dakika

Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, sahasında Southampton'u 5-2 yendi

10.03.2021 23:33
Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, sahasında Southampton'u 5-2 yendi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Southampton engelini 5-2'lik skorla rahat geçti. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan bu maçı da boş geçmedi. Yıldız futbolcu Southampton maçında attığı golle 2021 yılında Premier Lig'de 10 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Southampton karşı karşıya geldi. Manchester City 5-2'lik skorla kazanan taraf oldu. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 15 ve 59. dakikada Kevin de Bruyne, 40 ve 55. dakikada Riyad Mahrez, 45. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti. Southampton'ın golleri 25. dakikada (penaltı) James Ward-Prowse ve 56. dakikada Che Adams'dan geldi.

İLKAY, PREMİER LİG'DE 12. GOLÜNÜ ATTI

İlkay Gündoğan bu sezon ligde 12. golünü attı. Türk asıllı Alman futbolcu, 2021 yılında Premier Lig'de 10 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. İlkay Gündoğan, 2021'de Robert Lewandowski (14), Lionel Messi (12) ve Andre Silva'dan (10) sonra Avrupa'nın beş büyük liginde 10 gol ve üzeri atan dördüncü futbolcu oldu.

Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, sahasında Southampton'u 5-2 yendi

PUAN FARKI 14'E ÇIKTI

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 68 yaptı ve maç fazlasıyla Manchester United ile arasındaki farkı 14'e çıkardı. Southampton 33 puanda kaldı. İngiltere Premier Lig'de hafta sonu Manchester City, Fulham'a konuk olacak. Southampton, Brighton'ı ağırlayacak.

Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, sahasında Southampton'u 5-2 yendi

İngiltere Premier League, Manchester City FC, Southampton FC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, sahasında Southampton'u 5-2 yendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Beylikdüzü'nde silahla vurulmuş halde bulunan kadının intihar ettiği belirlendi Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, ilk kez konuştu Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak         
23:35
Diego Perotti, antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı Diego Perotti, antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı         
23:04
Traktör şaftına elbisesini kaptıran şoför feci şekilde hayatını kaybetti Traktör şaftına elbisesini kaptıran şoför feci şekilde hayatını kaybetti         
22:51
Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu transfer ederek golcü sorununu çözmek istiyor Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu transfer ederek golcü sorununu çözmek istiyor         
22:27
Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı         
21:50
Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı         
20:29
Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım         
19:33
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 23:50:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, sahasında Southampton'u 5-2 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei