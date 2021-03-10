Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, sahasında Southampton'u 5-2 yendi

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Southampton karşı karşıya geldi. Manchester City 5-2'lik skorla kazanan taraf oldu. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 15 ve 59. dakikada Kevin de Bruyne, 40 ve 55. dakikada Riyad Mahrez, 45. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti. Southampton'ın golleri 25. dakikada (penaltı) James Ward-Prowse ve 56. dakikada Che Adams'dan geldi.

İLKAY, PREMİER LİG'DE 12. GOLÜNÜ ATTI

İlkay Gündoğan bu sezon ligde 12. golünü attı. Türk asıllı Alman futbolcu, 2021 yılında Premier Lig'de 10 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. İlkay Gündoğan, 2021'de Robert Lewandowski (14), Lionel Messi (12) ve Andre Silva'dan (10) sonra Avrupa'nın beş büyük liginde 10 gol ve üzeri atan dördüncü futbolcu oldu.

PUAN FARKI 14'E ÇIKTI

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 68 yaptı ve maç fazlasıyla Manchester United ile arasındaki farkı 14'e çıkardı. Southampton 33 puanda kaldı. İngiltere Premier Lig'de hafta sonu Manchester City, Fulham'a konuk olacak. Southampton, Brighton'ı ağırlayacak.