Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti

Premier Lig'in açılış haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Tottenham, sahasında Manchester City'le karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Tottenham, sezona 3 puanla başlarken rakibine karşı ezici bir istatistiğe de imza attı.

TOTENHAM EVİNDE YENİLMİYOR

Tottenham'a galibiyeti getiren gol 55. dakikada Heung-min Son'dan geldi. Mücadeleyi 1-0 kaybeden Manchester City rakibine deplasmanda üst üste 4. kez mağlup olurken teknik direktör Pep Guardiola da kariyerinde bir ilki yaşadı. İspanyol hoca ilk kez bir rakibine deplasmanda üst üste 4 kez mağlup oldu.