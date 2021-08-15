Üye Girişi
Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti

15.08.2021 20:56
Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti, System.String[]

Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Tottenham üst üst 4. kez evinde Manchester City'i yenerken teknik direktör Pep Guardiola kariyerinde ilk kez bir takıma deplasmanda 4 kez üst üste yenildi.

Premier Lig'in açılış haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Tottenham, sahasında Manchester City'le karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Tottenham, sezona 3 puanla başlarken rakibine karşı ezici bir istatistiğe de imza attı.

TOTENHAM EVİNDE YENİLMİYOR

Tottenham'a galibiyeti getiren gol 55. dakikada Heung-min Son'dan geldi. Mücadeleyi 1-0 kaybeden Manchester City rakibine deplasmanda üst üste 4. kez mağlup olurken teknik direktör Pep Guardiola da kariyerinde bir ilki yaşadı. İspanyol hoca ilk kez bir rakibine deplasmanda üst üste 4 kez mağlup oldu.

Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti

Manchester City FC, Tottenham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yayıncı kuruluşun muhabiri canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Bir anda sırılsıklam oldu 21:14 Yayıncı kuruluşun muhabiri canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Bir anda sırılsıklam oldu Fenerbahçe perdeyi Adana Demirspor maçıyla açıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu 20:41 Fenerbahçe perdeyi Adana Demirspor maçıyla açıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu Afganistan'da Türk birliklerinin de olduğu Kabil Havalimanı'na ateş açıldı 20:00 Afganistan'da Türk birliklerinin de olduğu Kabil Havalimanı'na ateş açıldı
Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek 18:52 Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için şiddetli yağış uyarısı! Başlayıp biteceği tarihi verdiler 18:35 Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için şiddetli yağış uyarısı! Başlayıp biteceği tarihi verdiler Beşiktaş, Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyen Jerome Boateng için devreye girdi 17:35 Beşiktaş, Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyen Jerome Boateng için devreye girdi
Afganistan uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan Ayşegül'ün babası iddialar hakkında konuştu: Beyin ölümü gerçekleşme durumu yok 17:25 Afganistan uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan Ayşegül'ün babası iddialar hakkında konuştu: Beyin ölümü gerçekleşme durumu yok Son Dakika: Taliban başkent'e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti 16:51 Son Dakika: Taliban başkent'e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti

Son Dakika Haberleri
17:53 Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekince "Yeter artık" diye isyan etti
17:49 Afganistan'da sokaklar bomboş! Taliban'ın girdiği Kabil'de endişeli bekleyiş
17:48 Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor
17:03 Ronaldo PSG'de! Messi'nin ardından Ronaldo'yu da kadrosuna katacak
16:51 Son Dakika: Taliban başkent'e girdi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti
16:22 Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.
16:17 Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor
16:06 Norveçli golcü Sörloth yine kadroya alınmadı! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarını heyecan bastı
16:01 İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti
15:22 Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla temaslarımız devam ediyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Tüm taraflarla temaslarımız devam ediyor         
21:18
Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti Karşıdan esen rüzgarın tadını çıkaran Defne Samyeli siyah bikinisiyle nefes kesti         
20:46
Afganistan Cumhurbaşkanı ülkesinden el sallayarak kaçtı! Videoyu çeken kişi hıçkırıklara boğuldu Afganistan Cumhurbaşkanı ülkesinden el sallayarak kaçtı! Videoyu çeken kişi hıçkırıklara boğuldu         
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 154 kişi vefat etti, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi         
19:39
Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı! İşte ilk görüntüler Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı! İşte ilk görüntüler         
18:43
Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor Şenol Can'ın başını yakacak yaptırımlar yolda! Kasımpaşa'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle küme düşürülmesi isteniyor         
17:48
MHP, eski milletvekili Yalçın Kaya'yı partiden ihraç ediyor! MHP, eski milletvekili Yalçın Kaya'yı partiden ihraç ediyor! "Kesin çıkarma" talebiyle disipline sevk edildi         
17:26
Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı Kız, Sakarya'da misafirlikte tanıştığı genç ile İstanbul turu yaptı         
17:21
Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Irmak Arıcı'nın skandalları bitmiyor! Şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu.         
16:23
Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası Rusya'dan çıkış: Dünya, ABD'nin tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor         
16:18
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti         
16:01
Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri         
14:18
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 21:28:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Premier Lig'in açılış haftasında Tottenham, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement