Premier Lig'in zirvesinde kritik maç! Leicester kazanırsa iddaa'da...

Bu bir ilandır



LEICESTER CITY - LIVERPOOL



Rüya gibi bir sezon geçiren Liverpool son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zirvede yer alarak dünyanın en iyi takımı unvanının da sahibi oldu.



Bu sezonu uzun yıllardır hasret kaldığı Premier Lig şampiyonluğuyla taçlandırmak isteyen Kırmızılar, 1 maç fazlasıyla 10 puan gerisindeki takipçisi Leicester City'i yenerek farkı daha da açmak istiyor.



Konuk ekip geçen sezon bu zamanlarda takipçisi Manchester City'ye kaybederek düşüşe geçmiş ve şampiyonluğu kaçırmasına sebep olan puan kaybı serisini engelleyememişti.



Aynı duruma düşmek Klopp'un ve öğrencilerinin en son istediği şey!



Liverpool'da Oxlade Chamberlain, Joel Matip, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne ve Fabinho'nun sakatlıkları bulunuyor.



Sezonun sürpriz ekibi olmaya adam Leicester City ise, 2016'daki mucizeyi yeniden gerçekleştirebilecek bir konumda olsa da bu defa karşısında hatasız devam eden bir Liverpool var.



Ekim ve Kasım'daki müthiş seriyle bir anda ikinci sıraya yerleşen Mavi-beyazlılar, Norwich City beraberliği ve Manchester City yenilgisiyle hızını kaybetti.



Ev sahibinde sakatlığı düzelen Barnes'in durumu şüpheli ve teknik direktör Brendon Rodgers oyuncusu hakkındaki kararı maç saatinde verecek.



Leicester'ın en büyük kozu ise her zaman olduğu gibi Jamie Vardy olacak! Tecrübeli golcü bu sezon oldukça formda. Yine formda olan bir diğer isim ise savunmadaki gururumuz Çağlar Soyüncü… Milli futbolcumuz bu karşılaşmada da takımının defanstaki sigortası olacak.

İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!



- Liverpool, Premier Lig'de bu sezon henüz mağlubiyet yaşamadı.



Liverpool bu sezon deplasmanda çıktığı 8 Premier Lig maçında 7 kez kazanırken 1 kez berabere kaldı.



Liverpool'un çıktığı bu 8 deplasmanda maçının 6'sının ilk yarısında gol atıldı.



Leicester'ın evinde çıktığı 9 Premier Lig maçının 8'inde minimum 2 gol atıldı.



Leicester City ile Liverpool arasında oynanan son 7 maçta karşılıklı goller oldu.



TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?



'da