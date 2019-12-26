Premier Lig'in zirvesinde kritik maç! Leicester kazanırsa iddaa'da... - Son Dakika
Son Dakika Spor Premier Lig'in zirvesinde kritik maç! Leicester kazanırsa iddaa'da... - Son Dakika Spor

Premier Lig'in zirvesinde kritik maç! Leicester kazanırsa iddaa'da...

6 saat önce

Bu bir ilandırLEICESTER CITY - LIVERPOOLRüya gibi bir sezon geçiren Liverpool son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zirvede yer alarak dünyanın en iyi takımı unvanının da sahibi oldu.

Premier Lig'in zirvesinde kritik maç! Leicester kazanırsa iddaa'da..., System.String[]

Bu bir ilandır


LEICESTER CITY - LIVERPOOL


Rüya gibi bir sezon geçiren Liverpool son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zirvede yer alarak dünyanın en iyi takımı unvanının da sahibi oldu.


Bu sezonu uzun yıllardır hasret kaldığı Premier Lig şampiyonluğuyla taçlandırmak isteyen Kırmızılar, 1 maç fazlasıyla 10 puan gerisindeki takipçisi Leicester City'i yenerek farkı daha da açmak istiyor.


Konuk ekip geçen sezon bu zamanlarda takipçisi Manchester City'ye kaybederek düşüşe geçmiş ve şampiyonluğu kaçırmasına sebep olan puan kaybı serisini engelleyememişti.


Aynı duruma düşmek Klopp'un ve öğrencilerinin en son istediği şey!


Liverpool'da Oxlade Chamberlain, Joel Matip, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne ve Fabinho'nun sakatlıkları bulunuyor.


Sezonun sürpriz ekibi olmaya adam Leicester City ise, 2016'daki mucizeyi yeniden gerçekleştirebilecek bir konumda olsa da bu defa karşısında hatasız devam eden bir Liverpool var.


Ekim ve Kasım'daki müthiş seriyle bir anda ikinci sıraya yerleşen Mavi-beyazlılar, Norwich City beraberliği ve Manchester City yenilgisiyle hızını kaybetti.


Ev sahibinde sakatlığı düzelen Barnes'in durumu şüpheli ve teknik direktör Brendon Rodgers oyuncusu hakkındaki kararı maç saatinde verecek.


Leicester'ın en büyük kozu ise her zaman olduğu gibi Jamie Vardy olacak! Tecrübeli golcü bu sezon oldukça formda. Yine formda olan bir diğer isim ise savunmadaki gururumuz Çağlar Soyüncü… Milli futbolcumuz bu karşılaşmada da takımının defanstaki sigortası olacak.

İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!


- Liverpool, Premier Lig'de bu sezon henüz mağlubiyet yaşamadı.


Liverpool bu sezon deplasmanda çıktığı 8 Premier Lig maçında 7 kez kazanırken 1 kez berabere kaldı.


Liverpool'un çıktığı bu 8 deplasmanda maçının 6'sının ilk yarısında gol atıldı.


Leicester'ın evinde çıktığı 9 Premier Lig maçının 8'inde minimum 2 gol atıldı.


Leicester City ile Liverpool arasında oynanan son 7 maçta karşılıklı goller oldu.


TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?


'da

Liverpool, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mohammed Salah'ın Noel paylaşımı, Müslüman taraftarların tepkisini çekti
Premier Lig'in 4 büyük ekibi Çağlar Söyüncü'yü istiyor Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı Arda Turan, tek başına yaptığı antrenmanın fotoğraflarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
18:58 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika Spor
18:51 Mecnun Otyakmaz: "Firavun varsa Musa var, laneti varsa Felak-Nas var!" - Son Dakika Spor
18:50 Yusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya gitti - Son Dakika Spor
18:49 PFDK, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza vermedi - Son Dakika Spor
18:48 Balıkesirspor'da Tomislav Glumac takımdan ayrıldı - Son Dakika Spor
17:03 Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı - Son Dakika Spor
15:41 Arda Turan, tek başına yaptığı antrenmanın fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:11:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Premier Lig'in zirvesinde kritik maç! Leicester kazanırsa iddaa'da... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]