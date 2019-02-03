Premier Lig Maçında Kediden İlginç Şov!
1 saat önce
İngiltere'de Everton-Wolverhampton maçında ilginç bir olay yaşandı.
İngiltere
'de Everton-Wolverhampton maçında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 65. dakikasında sahaya giren bir kedi bir türlü çıkmak bilmedi. Çimleri çok seven kedi taraftarların tezahüratlarıyla sahayı bir baştan bir başa dolaştı. Mücadele 5 dakika kadar durdu. Everton, 3-1 yenilirken Cenk Tosun
'un asisti yetmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:15
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