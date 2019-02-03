Son Dakika Haberleri: Premier Lig Maçında Kediden İlginç Şov!

Premier Lig Maçında Kediden İlginç Şov!

1 saat önce

İngiltere'de Everton-Wolverhampton maçında ilginç bir olay yaşandı.

Premier Lig Maçında Kediden İlginç Şov!, System.String[]
İngiltere'de Everton-Wolverhampton maçında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 65. dakikasında sahaya giren bir kedi bir türlü çıkmak bilmedi. Çimleri çok seven kedi taraftarların tezahüratlarıyla sahayı bir baştan bir başa dolaştı. Mücadele 5 dakika kadar durdu. Everton, 3-1 yenilirken Cenk Tosun'un asisti yetmedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:15 

İngiltere, Everton, Güncel
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