Premier Lig oyuncuları yüzde 30 indirim için masada

Lig yönetimi maçlara 'güvenli ve şartlar uygun olduğunda' devam edileceğini belirtirken, salgın nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçen kulüplerin maaşlarda %30 indirim yapılması için futbolcularla görüşüleceği ifade edildi.



Bu arada Premier Lig'in altındaki liglerde yer alan kulüplere destek olmak için 125 milyon Sterlin'lik fon sağlanacak



