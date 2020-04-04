Son Dakika › Spor › Premier Lig oyuncuları yüzde 30 indirim için masada - Son Dakika Spor
Premier Lig oyuncuları yüzde 30 indirim için masada
6 saat önce
Lig yönetimi maçlara 'güvenli ve şartlar uygun olduğunda' devam edileceğini belirtirken, salgın nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçen kulüplerin maaşlarda %30 indirim yapılması için futbolcularla görüşüleceği ifade edildi.
Lig yönetimi maçlara 'güvenli ve şartlar uygun olduğunda' devam edileceğini belirtirken, salgın nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçen kulüplerin maaşlarda %30 indirim yapılması için futbolcularla görüşüleceği ifade edildi.
Bu arada Premier Lig'in altındaki liglerde yer alan kulüplere destek olmak için 125 milyon Sterlin'lik fon sağlanacak
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:49
Son Dakika Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti