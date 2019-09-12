Premiere Vision’dan Türkiye'ye veda
1 saat önce
Dünyanın en önemli tekstil fuarı Premiere Vision'ın Fransız sahipleri, son dönemde yaşanan ilgisizlik ve düşen yoğunluk nedeniyle Türkiye'ye veda etme kararı aldı.
Dünyanın en önemli tekstil fuarı Premiere Vision'ın Fransız sahipleri, son dönemde yaşanan ilgisizlik ve düşen yoğunluk nedeniyle Türkiye'ye veda etme kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:20
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