Son Dakika Haberleri: Premiere Vision’dan Türkiye'ye veda
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Premiere Vision’dan Türkiye'ye veda

1 saat önce

Dünyanın en önemli tekstil fuarı Premiere Vision'ın Fransız sahipleri, son dönemde yaşanan ilgisizlik ve düşen yoğunluk nedeniyle Türkiye'ye veda etme kararı aldı.

Premiere Vision’dan Türkiye'ye veda, System.String[]

Dünyanın en önemli tekstil fuarı Premiere Vision'ın Fransız sahipleri, son dönemde yaşanan ilgisizlik ve düşen yoğunluk nedeniyle Türkiye'ye veda etme kararı aldı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:20 
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