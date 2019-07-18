Première Vision New York fuarına 26 Türk tekstil firması katıldı

Türk tekstil firmaları Amerika'da gövde gösterisi yaptı

16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen fuara 26 Türk tekstil firması katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, fuarın her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk tekstil sektörünün güç birliğine sahne olduğunu söyledi. Tekstil ve hazır giyimin Türkiye'nin en güçlü sektörü olduğunu vurgulayan Engin, "Türk tekstil ve hazır giyimi, maliyete dayalı olarak gelişmekte olan ülkeler grubundaki rakipleriyle değil de Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve yüksek teknolojiyle üretim için yatırım bütçeleri çok yüksek olan gelişmiş ülkelerle de rekabet eden bir konuma ulaştı" dedi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), bu yıl 35'incisi düzenlenen Premiere Vision New York Fuarı'na 11. kez milli katılım organizasyonu düzenledi. 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Amerika'nın en önemli tekstil fuarlarından biri olan Premiere Vision New York Fuarı'na katılan Türk firmalar, ABD'li yatırımcılar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen iş insanlarına Türk tekstil sektörünün global pazardaki güçlü imajını bir kez daha gözler önüne serdi. 26 Türk tekstil firması yer aldığı fuarda kumaştan aksesuara, deriden hazır giyim ve tasarım ürünlerine kadar birçok ürün ve ürün grubunu sergilendi.

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi, katılımcı ve alıcıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, global moda markalarının üst düzey yöneticileri ile UTİB üyesi firmalar ikili görüşmelerde bir araya getirildi. Tekstil sektörünün küresel liderleri ile moda profesyonellerini bir araya getiren fuarda 2019-2020 sonbahar/kış sezon trendlerinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

"Türk tekstili üretim, tasarım ve ihracatta öncü"

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin,fuarın her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk tekstil sektörünün güç birliğine sahne olduğunu söyledi. Engin, "Türk ekonomisinin en önemli rekabet avantajlarından birini oluşturan Türk tekstil sektörü, üretim, tasarım ve ihracatta öncü olma özelliğini sürdürüyor. Tekstil ihracatı yaptığımız ülkeler arasında ilk sırada İtalya, ikinci sırada Almanya ve üçüncü sırada da ABD yer alıyor. ABD'nin tekstil ihracatında önemli bir pazar olma özelliğinin sürdürülebilmesinin yanı sıra yeni pazar arayışına hız kesmeden devam eden sektörümüz için Premiere Vision Fuarı büyük önem taşıyor." dedi.

"Ar-Ge ve inovasyon ile Türk tekstili önemli bir konuma ulaştı"

Tekstil ve hazır giyim sektörünün üretim yapısı ile dünyada en fazla söz sahibi olan sektörlerden biri olduğunu belirten Engin, "Türk tekstil ve hazır giyimi, maliyete dayalı olarak gelişmekte olan ülkeler grubundaki rakipleriyle değil de Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve yüksek teknolojiyle üretim için yatırım bütçeleri çok yüksek olan gelişmiş ülkelerle de rekabet eden bir konuma ulaştı. Avrupa ve Amerika gibi rekabetin çok yoğun olduğu pazarlara da sektörümüz başarıyla ihracat yapıyor.

Avrupa'nın en büyük tekstil üreticisi ülkeleri arasında başarımızı ve iddialı pozisyonumuzu koruyoruz. Ayrıca savunma teknolojilerinden, rüzgâr enerjisine kadar ileri teknoloji gerektiren birçok alanda dayanıklılığı ve hafifliğinden dolayı tercih edilen teknik tekstil konusunda da ülke olarak gerekli bilgi ve tecrübeye sahibiyiz. Bu konudaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyarak Türkiye'nin tekstil sektöründeki payını daha da artıracağız. Tasarım, moda ve teknik tekstil alanında önemli atılımlar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Türk tekstili trendleri ile dünyada takip edilen bir sektör"

Tekstil ve hazır giyimin Türkiye'nin en güçlü sektörü olduğunu vurgulayan Engin, "Türk tekstili trendleri ile dünyada takip edilen bir sektör. Türk tekstil fuarlarında da buna şahit oluyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonelleri tarafından fuarlarımız oldukça ilgi görüyor. Bu sayede de ülkemizde düzenlediğimiz tekstil fuarlarında önemli ticaret hacimleri oluşuyor" şeklinde konuştu.