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Prens Andrew: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğluna ABD'de cinsel saldırı suçlamasıyla dava açıldı - Son Dakika
BBC

Prens Andrew: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğluna ABD'de cinsel saldırı suçlamasıyla dava açıldı

10.08.2021 12:19
Prens Andrew: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğluna ABD'de cinsel saldırı suçlamasıyla dava açıldı, System.String[]

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 3. çocuğu Prens Andrew ile 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını iddia eden ABD vatandaşı Virginia Giuffre, New York'ta bir mahkemede dava açtı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in üçüncü çocuğu Prens Andrew ile 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını iddia eden ABD vatandaşı Virginia Giuffre, New York'ta bir mahkemede dava açtı.

Cinsel taciz, tecavüz ve pedofili hükümlüsü Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'i suçlayan isimlerden biri olan Virginia Giuffre, 2001 yılında Epstein tarafından Londra'ya götürüldüğünü ve "Prens Andrew ile ilişkiye zorlandığını" söylemişti.

Giuffre, Prens Andrew'un Londra ve New York'ta kendisine cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüyor.

Prens Andrew ise Giuffre'nin iddialarını reddediyor.

2019'da yürürlüğe giren New York Çocuk Mağdurlar Yasası, tacize uğrayan kişilerin belirli bir süre boyunca süre aşımı engeli olmadan mahkemeye gitmesinin önünü açmıştı.

Giuffre de bu yasa kapsamında Prens Andrew hakkında dava açtı.

Açılan davada Prens Andrew, Giuffre'nin kaç yaşında olduğunu ve seks kaçakçılığı mağduru olduğunu bilmesine rağmen rıza olmadan cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

Dava dilekçesinde, Giuffre'nin bu "aşırı ve acımasız" olaydan ötürü halen "ciddi bir duygusal, psikolojik stres ve zarar içinde" olduğu vurgulandı.

Mahkemeye sunulan belgelerde, "ABD'de kimsenin başkan ya da prens olsun yasalardan daha üstün olmadığının" altı çizildi.

Belgelerde ayrıca, "20 yıl önce Prens Andrew'un varlığı, gücü, pozisyonu ve bağlantıları, korkan, kırılgan bir çocuğu, onu koruyacak kimsenin olmadığı bir yerde taciz etmesine yol açtı. Bundan onu sorumlu tutmanın vakti geldi de geçti" ifadesi yer aldı.

Newsnight programında iddiaları reddetti

York Dükü Prens Andrew, 2019 yılında BBC'nin Newsnight programında

Prens Andrew, "Böyle bir şey olmadı. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını size söyleyebilirim. Bu hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum, kesinlikle öyle bir şey yok" demişti.

Prens Andrew, 18 yaşından küçük bir kız çocuğunu cinsel ilişkiye zorlamak suçundan hüküm giyen Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in arkadaşıydı.

ABD'nin eski başkanları Donald Trump ve Bill Clinton'ın da bir dönem arkadaşlık yaptığı Epstein, reşit olmayan kız çocuklarıyla cinsel ilişkiye girmek ve 18 yaşından küçük kız çocuklarını cinsel ilişkiye zorlayarak geniş çaplı bir fuhuş şebekesi kurmakla suçlanıyordu.

Epstein'in kurduğu ağın mağdurlarından biri olan Virginia Giuffre, önce 2001'de, daha sonra 2002'de New York'ta, Londra'da ve Epstein'in ABD Virjin Adaları'ndaki özel mülkünde Prens Andrew'la cinsel ilişkiye zorlandığını söyledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York'ta tutulduğu cezaevinde ölü bulundu, daha sonra Epstein'in intihar ettiği açıklandı.

Epstein'ın kız arkadaşı da suçlanıyor

Prens Andrew, yaptığı bir açıklamada Epstein ile bağlarından ötürü pişman olduğunu belirtmiş, herhangi bir soruşturmada adli mercilerle işbirliği yapabileceğini belirtmişti.

Ancak Giuffre'nin açtığı davada Prens'in ve temsilcilerinin bilgi talebine yanıt vermediği aktarıldı.

Epstein'ın kız arkadaşı ve Prens Andrew'un yakın arkadaşı Ghislaine Maxwell de reşit olmayan kızların başkalarıyla cinsel ilişkiye zorlanmasında kilit rol oynamakla ve birçok ilişkiye aracılık etmekle suçlanıyor.

Bu iddiaları reddeden Maxwell, Kasım ayında yargıç karşısına çıkacak.

Giuffre'nin açtığı davada Prens Andrew'un, Maxwell'in Londra'daki evinde cinsel tacizde bulunduğu öne sürülüyor.

Prens Andrew: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğluna ABD'de cinsel saldırı suçlamasıyla dava açıldı

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Son Dakika Dünya Prens Andrew: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğluna ABD'de cinsel saldırı suçlamasıyla dava açıldı - Son Dakika Dünya

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