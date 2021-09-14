Üye Girişi
Prens Andrew'un avukatı, ABD'deki cinsel saldırı davasının 'temelsiz' olduğunu savundu - Son Dakika
BBC

Prens Andrew'un avukatı, ABD'deki cinsel saldırı davasının 'temelsiz' olduğunu savundu

14.09.2021 02:19
Prens Andrew'un avukatı, ABD'deki cinsel saldırı davasının 'temelsiz' olduğunu savundu, System.String[]

ABD'de hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan Prensi Andrew'un avukatı, müvekkili hakkındaki suçlamaları "temelsiz, desteksiz ve muhtemelen de kanunsuz" olarak niteledi.

ABD'de hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan Prensi Andrew'un avukatı, müvekkili hakkındaki suçlamaları "temelsiz, desteksiz ve muhtemelen de kanunsuz" olarak niteledi.

ABD vatandaşı Virginia Giuffre, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in üçüncü çocuğu Prens Andrew ile 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını iddia ediyor.

Prensin avukatı Andrew Brettler, yapılan ön duruşma toplantısında, 2009 yılında Virginia Giuffre ve Jeffrey Epstein arasında yapılan bir uzlaşma anlaşmasına gönderme yaptı.

Brettler, bu anlaşmaya dayanarak, Prens Andrew'u herhangi bir yükümlülük altına alınamayacağını savundu.

Cinsel taciz, tecavüz ve pedofili hükümlüsü Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'i suçlayan isimlerden biri olan Virginia Giuffre, 2001 yılında Epstein tarafından Londra'ya götürüldüğünü ve "Prens Andrew ile ilişkiye zorlandığını" söylemişti.

York Dükü Prens Andrew, 2019 yılında BBC'nin Newsnight programında bu iddiaları reddetmişti.

Brettler, 2009 yılındaki uzlaşma anlaşmasının Dük veya herhangi bir başka kişiyi olası sorumluluktan muaf tuttuğunu öne sürdü ve bu anlaşmanın bir kopyasını mahkemeden istedi.

Pazartesi günü yapılan ön duruşma toplantısında, Prens Andrew'a hukuki belgelerin ulaştırılması ile ilgili de tartışma yaşandı.

ABD'de hukuki sisteminde, celpler, genel olarak şahsen teslimat veya onaylı posta yoluyla iletiliyor ve buna "tebliğin ulaşması" deniyor.

Giuffre'nin avukatına, Dük'e yasal belgeleri ulaştırmak için bir haftalık süre tanındı.

Virginia Giuffre'nin avukatları, geçen ay Prens Andrew'un evinin önündeki polis korumasına belgelerin teslim edildiğini ve "tebliğin" gerçekleştiğini savunuyordu.

Bir sonraki oturumu 13 Ekim'de

Bugün 38 yaşında olan Virginia Giuffre 2019'da yürürlüğe giren bir yasa ile Prens Andrew hakkında dava açtı.

Söz konusu New York Çocuk Mağdurlar Yasası, tacize uğrayan kişilerin belirli bir süre boyunca süre aşımı engeli olmadan mahkemeye gitmesinin önünü açmıştı.

Açılan davada Prens Andrew, Giuffre'nin kaç yaşında olduğunu ve seks kaçakçılığı mağduru olduğunu bilmesine rağmen rıza olmadan cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

Dava dilekçesinde, Giuffre'nin bu "aşırı ve acımasız" olaydan ötürü halen "ciddi bir duygusal, psikolojik stres ve zarar içinde" olduğu vurgulandı.

Mahkemeye sunulan belgelerde, "ABD'de kimsenin başkan ya da prens olsun yasalardan daha üstün olmadığının" altı çizildi.

Belgelerde ayrıca, "20 yıl önce Prens Andrew'un varlığı, gücü, pozisyonu ve bağlantıları, korkan, kırılgan bir çocuğu, onu koruyacak kimsenin olmadığı bir yerde taciz etmesine yol açtı. Bundan onu sorumlu tutmanın vakti geldi de geçti" ifadesi yer aldı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Virginia, Saldırı, Taciz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prens Andrew'un avukatı, ABD'deki cinsel saldırı davasının 'temelsiz' olduğunu savundu - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Erbakan'ın 23:08 Fatih Erbakan'ın "3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar" yorumuna Prof. Dr. Ceyhan'dan yanıt: Ben hiç öyle bir şey görmedim Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp olan hazineyi buldu 22:26 Sahibi tarafından ağaçlık alanda gezmeye çıkarılan köpek, 14. yüzyıldan beri kayıp olan hazineyi buldu Tecavüze uğradıktan sonra şiddet gören kadın yaşamını yitirdi 22:12 Tecavüze uğradıktan sonra şiddet gören kadın yaşamını yitirdi
Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu 22:04 Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer 21:04 Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer Afganistan eski Genelkurmay Başkanı Kerimi'den Haberler.com'a tarihi itiraf: Önceki hükümet yolsuzluk yapıyordu 19:43 Afganistan eski Genelkurmay Başkanı Kerimi'den Haberler.com'a tarihi itiraf: Önceki hükümet yolsuzluk yapıyordu
Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz 19:04 Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor 18:21 Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor

Son Dakika Haberleri
22:10 2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı
18:53 12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı
18:26 Haftalardır yoğun bakımda tedavi edilen 2 buçuk yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
18:21 Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor
18:20 Abi kardeş, 5 ay aralıkla trafik kazasında hayatını kaybetti
18:15 Binanın çatısında çıkan yangında 100 güvercin telef oldu
18:09 Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı
18:01 Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor
17:48 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü
17:16 Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı         
00:43
Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep, Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 2-0'la geçti Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep, Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor'u 2-0'la geçti         
22:36
Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu         
22:21
2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı 2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı         
22:10
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Selçuk Tepeli'ye sert tepki: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Selçuk Tepeli'ye sert tepki: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor         
21:28
40 yıldır ormanlarda yaşayan 40 yıldır ormanlarda yaşayan "Gerçek Tarzan" modern hayata döndükten sonra kanserden öldü         
20:49
Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz         
18:01
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi         
14:42
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi         
14:24
Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi         
14:05
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı         
11:54
Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz         
11:48
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 02:29:53. #1.12#
SON DAKİKA: Prens Andrew'un avukatı, ABD'deki cinsel saldırı davasının 'temelsiz' olduğunu savundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement