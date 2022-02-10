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Prens Charles ikinci kez Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Prens Charles ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

10.02.2022 15:25
Prens Charles ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın (73) Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın (73) Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, bu sabah Kovid-19 testi pozitif çıkan tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın kendisini tecrit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Charles'ın, Winchester'daki bugünkü etkinliklere katılamadığı için derin hayal kırıklığı duyduğu, ziyaretin mümkün olan en kısa sürede yeniden planlanmaya çalışılacağı kaydedildi.

İngiltere Veliaht Prensi, Mart 2020'de de Kovid-19'a yakalanmıştı.

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Prens Charles, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prens Charles ikinci kez Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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