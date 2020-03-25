Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

7 saat önce

İngiltere medyası, Prens Charles'ın (71) koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı, System.String[]

İngiltere medyası, Prens Charles'ın (71) koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

The Daily Telegraph'ın haberine göre, Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. İngiliz kraliyet konutu Clarence House'un sözcüsünün yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlar sergiliyor, ancak sağlığı yerinde. Son birkaç gündür de evinden çalışıyor. Cornwall Düşesi de test edildi, ancak virüse rastlanmadı. Hükümet ve tıbbi tavsiyelere göre, Prens ve düşes şu anda İskoçya'da karantina altında. Testler Aberdeenshire'daki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Prens Charles arşiv görüntüleri


Prens Charles, Koronavirüs, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:57 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım - Prens William korona virüs şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı         
18:38
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 21:00:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]